Clausuran fiesta de Halloween en Monclova; detectan alcohol y menores ebrios

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    Clausuran fiesta de Halloween en Monclova; detectan alcohol y menores ebrios
    Elementos de distintas corporaciones intervinieron en el festejo realizado en el predio conocido como El Túnel, en Monclova. REDES SOCIALES

El operativo se realizó sobre el bulevar Harold R. Pape, donde las autoridades también detectaron una asistencia superior a la capacidad permitida y posibles irregularidades

MONCLOVA, COAH.- Una celebración de Halloween terminó con la clausura del predio conocido como El Túnel, sobre el bulevar Harold R. Pape, luego de que autoridades detectaran irregularidades durante un operativo realizado la noche del sábado, en Monclova.

La revisión permitió identificar que el festejo se llevaba a cabo sin los permisos correspondientes y con una asistencia superior a la capacidad permitida. En el lugar también se detectó la venta de bebidas alcohólicas y el consumo por parte de menores de edad.

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ASEGURAN A ADOLESCENTES DURANTE EL OPERATIVO

Durante la intervención, elementos de seguridad aseguraron a por lo menos 10 adolescentes que presuntamente se encontraban en estado de ebriedad. La situación provocó la movilización de padres de familia, quienes acudieron a las inmediaciones del inmueble para conocer las condiciones en las que se encontraban sus hijos.

La presencia de distintas corporaciones y personal de inspección derivó en la suspensión de las actividades. Posteriormente, inspectores municipales colocaron sellos de clausura en los accesos del predio.

Los organizadores fueron identificados y quedaron sujetos a los procedimientos correspondientes por las presuntas irregularidades detectadas, entre ellas la falta de autorizaciones para realizar el evento y la comercialización de alcohol.

(Con información de medios locales)

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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