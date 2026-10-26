Clausuran fiesta de Halloween en Monclova; detectan alcohol y menores ebrios

La revisión permitió identificar que el festejo se llevaba a cabo sin los permisos correspondientes y con una asistencia superior a la capacidad permitida. En el lugar también se detectó la venta de bebidas alcohólicas y el consumo por parte de menores de edad.

MONCLOVA, COAH.- Una celebración de Halloween terminó con la clausura del predio conocido como El Túnel, sobre el bulevar Harold R. Pape, luego de que autoridades detectaran irregularidades durante un operativo realizado la noche del sábado, en Monclova .

ASEGURAN A ADOLESCENTES DURANTE EL OPERATIVO

Durante la intervención, elementos de seguridad aseguraron a por lo menos 10 adolescentes que presuntamente se encontraban en estado de ebriedad. La situación provocó la movilización de padres de familia, quienes acudieron a las inmediaciones del inmueble para conocer las condiciones en las que se encontraban sus hijos.

La presencia de distintas corporaciones y personal de inspección derivó en la suspensión de las actividades. Posteriormente, inspectores municipales colocaron sellos de clausura en los accesos del predio.

Los organizadores fueron identificados y quedaron sujetos a los procedimientos correspondientes por las presuntas irregularidades detectadas, entre ellas la falta de autorizaciones para realizar el evento y la comercialización de alcohol.

(Con información de medios locales)