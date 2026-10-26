Rescatan a cinco excursionistas atacados por abejas en Viesca, Coahuila

El incidente ocurrió en el ejido Tomás Garrido, donde las condiciones del terreno dificultaron el acceso de los rescatistas y obligaron a desplegar equipo especializado para llegar hasta los afectados.

Cinco personas que practicaban rapel en una zona agreste de Viesca tuvieron que ser rescatadas por cuerpos de emergencia, luego de sufrir el ataque de un enjambre de abejas que las dejó en una situación de riesgo.

La alerta se recibió alrededor de las 3:30 horas de este domingo. En respuesta, se movilizaron 20 rescatistas y seis unidades de emergencia para atender el reporte, que inicialmente advertía sobre tres, luego cuatro personas atrapadas en un pequeño barranco. Al llegar, los equipos confirmaron que eran cinco.

Durante las maniobras, los socorristas atendieron a los excursionistas por las picaduras de abejas. Una de las afectadas, además, presentaba una posible lesión en un pie, lo que complicó su situación durante el rescate.

Las labores se prolongaron hasta aproximadamente las 9:30 horas, cuando los cinco excursionistas finalmente fueron puestos a salvo. Posteriormente, recibieron atención en el Centro de Salud de Viesca y fueron canalizados a distintos hospitales de la región para una valoración médica.

Entre los afectados se encontraban tres personas originarias de Saltillo, una de Ramos Arizpe y otra de Apodaca. Los lesionados fueron trasladados a diferentes instituciones médicas, entre ellas clínicas del IMSS, el ISSSTE y un hospital privado, de acuerdo con la información proporcionada por Claudia González, coordinadora de Protección Civil Región Laguna.

PELIGROSIDAD DE UN ATAQUE DE ABEJAS

El ataque de múltiples abejas puede provocar una intoxicación grave por la acumulación de veneno, capaz de causar destrucción del tejido muscular, daño hepático e insuficiencia renal. Otro riesgo es la anafilaxia, una reacción alérgica que puede presentarse incluso con una sola picadura en personas sensibles y ocasionar dificultad para respirar y una caída peligrosa de la presión arterial.

El comportamiento defensivo de los enjambres también puede agravar la situación, pues las feromonas de alarma atraen a más abejas y prolongan el ataque. Las picaduras en zonas como la cara, el cuello y la boca pueden comprometer la respiración por la inflamación, mientras que el pánico y la desorientación dificultan escapar. Ante una reacción grave, se requiere atención médica inmediata.