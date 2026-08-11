Clausuran gasolinera de Monclova; investigan presuntas irregularidades

MONCLOVA, COAH.– Bajo resguardo de autoridades federales quedó una gasolinera del sector Oriente de Monclova, luego de que elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional desplegaran un operativo durante la noche y colocaran sellos en las bombas despachadoras. La intervención se realizó en la Gasolinera Oriente, ubicada sobre el bulevar San José, en la colonia Hipódromo, donde varias unidades oficiales arribaron antes de las 23:30 horas para llevar a cabo diligencias relacionadas con una investigación por el posible manejo irregular de combustible.

Los agentes federales instalaron un perímetro de seguridad alrededor del establecimiento y restringieron el acceso, mientras un agente del Ministerio Público Federal supervisaba las actuaciones. Como resultado del operativo, fueron colocados sellos en las dos bombas despachadoras, por lo que la estación quedó fuera de operación y bajo resguardo de las autoridades.

La movilización generó expectación entre automovilistas y peatones que circulaban por el bulevar San José, debido al número de elementos y unidades oficiales concentrados en el lugar. Hasta el momento, la FGR no ha dado a conocer oficialmente cuál fue la irregularidad que motivó la intervención, ni se ha confirmado si hubo aseguramiento de hidrocarburo o documentación, ni si se realizó alguna detención.

Mientras continúan las investigaciones, la estación permanecerá clausurada y bajo vigilancia federal. Hasta el momento, la FGR no ha proporcionado más información sobre las diligencias realizadas en el establecimiento.

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