Clausuran gasolinera de Monclova; investigan presuntas irregularidades

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Monclova
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    Clausuran gasolinera de Monclova; investigan presuntas irregularidades
    La estación ubicada sobre el bulevar San José quedó bajo resguardo federal mientras continúan las investigaciones. LIDIET MEXICANO

Elementos de la FGR y la Guardia Nacional desplegaron un operativo en la estación del sector Oriente y colocaron sellos en las bombas despachadoras

MONCLOVA, COAH.– Bajo resguardo de autoridades federales quedó una gasolinera del sector Oriente de Monclova, luego de que elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional desplegaran un operativo durante la noche y colocaran sellos en las bombas despachadoras.

La intervención se realizó en la Gasolinera Oriente, ubicada sobre el bulevar San José, en la colonia Hipódromo, donde varias unidades oficiales arribaron antes de las 23:30 horas para llevar a cabo diligencias relacionadas con una investigación por el posible manejo irregular de combustible.

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Los agentes federales instalaron un perímetro de seguridad alrededor del establecimiento y restringieron el acceso, mientras un agente del Ministerio Público Federal supervisaba las actuaciones.

Como resultado del operativo, fueron colocados sellos en las dos bombas despachadoras, por lo que la estación quedó fuera de operación y bajo resguardo de las autoridades.

$!Elementos de la FGR y la Guardia Nacional desplegaron el operativo durante la noche en la Gasolinera Oriente, en Monclova.
Elementos de la FGR y la Guardia Nacional desplegaron el operativo durante la noche en la Gasolinera Oriente, en Monclova. LIDIET MEXICANO

La movilización generó expectación entre automovilistas y peatones que circulaban por el bulevar San José, debido al número de elementos y unidades oficiales concentrados en el lugar.

Hasta el momento, la FGR no ha dado a conocer oficialmente cuál fue la irregularidad que motivó la intervención, ni se ha confirmado si hubo aseguramiento de hidrocarburo o documentación, ni si se realizó alguna detención.

$!Las autoridades federales colocaron sellos en las bombas despachadoras y restringieron el acceso al establecimiento.
Las autoridades federales colocaron sellos en las bombas despachadoras y restringieron el acceso al establecimiento. LIDIET MEXICANO

Mientras continúan las investigaciones, la estación permanecerá clausurada y bajo vigilancia federal. Hasta el momento, la FGR no ha proporcionado más información sobre las diligencias realizadas en el establecimiento.

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Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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