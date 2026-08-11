Exigen respeto a sus derechos en el IMSS Monclova y terminan a golpes con guardias (video)

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    Exigen respeto a sus derechos en el IMSS Monclova y terminan a golpes con guardias (video)
    Guardias de seguridad contuvieron a los manifestantes cuando intentaron ingresar al área administrativa de la Clínica 7 del IMSS. LIDIET MEXICANO

Jubilados, pensionados y otros derechohabientes exigieron ser atendidos por autoridades con facultades para resolver sus inconformidades

Lo que comenzó como una manifestación de derechohabientes para exigir respeto a sus derechos y atención a sus quejas por presuntas negligencias médicas terminó en un enfrentamiento a golpes con elementos de seguridad de la Clínica 7 del IMSS en Monclova.

Los inconformes, entre ellos integrantes de la Delegación 590 de Jubilados y Pensionados y Adultos Mayores, acudieron al hospital con la intención de llegar hasta el área de Dirección para plantear directamente sus reclamos y solicitar respuestas a las problemáticas que, aseguran, enfrentan los usuarios del servicio médico.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/refuerza-monclova-coordinacion-en-seguridad-empleo-y-salud-ID22748505

Sin embargo, cuando intentaron ingresar a las oficinas administrativas, fueron contenidos por los guardias de seguridad, lo que generó empujones y posteriormente un enfrentamiento físico entre ambas partes.

$!Durante la protesta se registraron empujones y un enfrentamiento entre derechohabientes y personal de seguridad.
Durante la protesta se registraron empujones y un enfrentamiento entre derechohabientes y personal de seguridad. LIDIET MEXICANO

La tensión aumentó en los accesos de la clínica, mientras los manifestantes reclamaban que se les permitiera entrar para ser escuchados por autoridades con capacidad de decisión.

$!Integrantes de la Delegación 590 mostraron pancartas y publicaciones relacionadas con las demandas que han planteado al IMSS.
Integrantes de la Delegación 590 mostraron pancartas y publicaciones relacionadas con las demandas que han planteado al IMSS. LIDIET MEXICANO

Denunciaron que no es la primera vez que son amedrentados por el personal de seguridad y afirmaron que no se quedarán callados ante los abusos que, aseguran, viven en la institución.

Armando Valdez Venegas, secretario de Previsión Social de la Delegación 590, señaló que los derechohabientes ya no están dispuestos a recibir únicamente respuestas de funcionarios que, dijo, no cuentan con facultades suficientes para resolver sus demandas.

$!Jubilados, pensionados y otros derechohabientes se manifestaron este martes en el exterior de la Clínica 7 del IMSS en Monclova.
Jubilados, pensionados y otros derechohabientes se manifestaron este martes en el exterior de la Clínica 7 del IMSS en Monclova. LIDIET MEXICANO

“Queremos que por medio de la Subdelegación pedir a alguien con autorización suficiente para que venga a poner orden aquí”, manifestó.

Aseguró que solicitarán la intervención de autoridades de mayor nivel e incluso pidió que el director general del IMSS, Zoé Robledo, envíe a un representante de su confianza con facultades para atender las inconformidades.

“No vamos a permitir que vengan a jugarnos el dedo en la boca”, advirtió.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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