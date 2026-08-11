Exigen respeto a sus derechos en el IMSS Monclova y terminan a golpes con guardias (video)

Lo que comenzó como una manifestación de derechohabientes para exigir respeto a sus derechos y atención a sus quejas por presuntas negligencias médicas terminó en un enfrentamiento a golpes con elementos de seguridad de la Clínica 7 del IMSS en Monclova. Los inconformes, entre ellos integrantes de la Delegación 590 de Jubilados y Pensionados y Adultos Mayores, acudieron al hospital con la intención de llegar hasta el área de Dirección para plantear directamente sus reclamos y solicitar respuestas a las problemáticas que, aseguran, enfrentan los usuarios del servicio médico.

Sin embargo, cuando intentaron ingresar a las oficinas administrativas, fueron contenidos por los guardias de seguridad, lo que generó empujones y posteriormente un enfrentamiento físico entre ambas partes.

La tensión aumentó en los accesos de la clínica, mientras los manifestantes reclamaban que se les permitiera entrar para ser escuchados por autoridades con capacidad de decisión.

Denunciaron que no es la primera vez que son amedrentados por el personal de seguridad y afirmaron que no se quedarán callados ante los abusos que, aseguran, viven en la institución. Armando Valdez Venegas, secretario de Previsión Social de la Delegación 590, señaló que los derechohabientes ya no están dispuestos a recibir únicamente respuestas de funcionarios que, dijo, no cuentan con facultades suficientes para resolver sus demandas.

“Queremos que por medio de la Subdelegación pedir a alguien con autorización suficiente para que venga a poner orden aquí”, manifestó. Aseguró que solicitarán la intervención de autoridades de mayor nivel e incluso pidió que el director general del IMSS, Zoé Robledo, envíe a un representante de su confianza con facultades para atender las inconformidades.

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“No vamos a permitir que vengan a jugarnos el dedo en la boca”, advirtió.