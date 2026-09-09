Coahuila: aseguran cerca de 800 kilos de droga; van 61 cateos en Región Centro

MONCLOVA, COAH.- La Fiscalía General del Estado (FGE) ha realizado aproximadamente 61 cateos en la Región Centro de Coahuila durante este año, con un saldo de alrededor de 70 kilos de distintos tipos de droga asegurados, además de armas y personas detenidas, informó el delegado Everardo Lazo Chapa. De acuerdo con el funcionario, los operativos se han desplegado en distintos puntos de la región y algunos permitieron desarticular sitios donde presuntamente se realizaba la venta de droga. Entre las sustancias aseguradas se encuentran principalmente marihuana y cristal.

Uno de los decomisos más relevantes, según Lazo Chapa, ocurrió durante un cateo en el que fueron localizados alrededor de 17 kilos de cocaína y detenidas varias personas. No obstante, explicó que el número de detenidos varía entre cada intervención. “En algunos no ha habido detenidos, en otros ha habido dos o tres; pongamos como promedio una persona detenida por cateo”, explicó. El delegado señaló que los cateos realizados en la Región Centro acumulan alrededor de 70 kilos de diferentes tipos de droga decomisados, mientras que, de acuerdo con las cifras proporcionadas por el funcionario, a nivel estatal el aseguramiento asciende aproximadamente a 800 kilos.

Precisó que no todas las personas detenidas permanecen en prisión preventiva, pues la medida depende de factores como la cantidad de droga asegurada y si se acredita que estaba destinada a su comercialización. “Cuando son con fines de comercio, ahí sí nos permite esa modalidad de medida cautelar; en otros no, llevan el proceso en libertad”, explicó. Además de los estupefacientes, agentes investigadores han localizado armas durante los operativos. Lazo Chapa indicó que en uno de los cateos recientes fueron aseguradas dos armas cortas y tres largas, además de otros objetos relacionados con la investigación. El delegado agregó que las personas detenidas son judicializadas de acuerdo con los delitos que se les imputan, mientras la Fiscalía mantiene los cateos relacionados con investigaciones por la venta y distribución de drogas en la Región Centro-Desierto.