Gobierno y restauranteros refuerzan coordinación por la seguridad en Monclova

El encuentro fue encabezado por el comisario Gabriel Santos Martínez, titular de la corporación municipal, como parte de las acciones encaminadas a fortalecer la proximidad social y consolidar en Monclova el Modelo de Seguridad Coahuila.

MONCLOVA, COAH.– La seguridad de establecimientos, trabajadores y clientes del sector restaurantero se colocó sobre la mesa durante una reunión de trabajo entre la Dirección de Seguridad Pública de Monclova y representantes de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac).

La reunión representa un acercamiento entre la autoridad preventiva y uno de los sectores con actividad constante durante prácticamente todo el día, particularmente en zonas comerciales y de concentración de consumidores.

El objetivo es establecer una comunicación más directa con los empresarios restauranteros para identificar situaciones de riesgo, mejorar los canales de atención y promover medidas preventivas que contribuyan a reducir la posibilidad de incidentes delictivos.

La estrategia también busca que la iniciativa privada participe de manera activa en la construcción de entornos más seguros, mediante la coordinación con las autoridades y el intercambio oportuno de información.

La Dirección de Seguridad Pública ha desarrollado previamente acciones dirigidas al sector comercial mediante operativos de prevención y vigilancia, entre ellos el denominado Comercio Seguro, encabezado por Martínez.

La incorporación de Canirac a esta dinámica amplía el esquema de colaboración entre gobierno y empresarios, bajo una visión en la que la seguridad no depende únicamente de la presencia policial, sino también de la participación de los establecimientos y de la ciudadanía.