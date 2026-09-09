Gobierno y restauranteros refuerzan coordinación por la seguridad en Monclova

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    Gobierno y restauranteros refuerzan coordinación por la seguridad en Monclova
    Autoridades de Seguridad Pública de Monclova y representantes de CANIRAC sostuvieron una reunión para fortalecer la coordinación y las acciones preventivas en el sector restaurantero. CORTESÍA

Autoridades municipales buscan estrechar la colaboración con empresarios del sector restaurantero mediante acciones de proximidad y prevención

MONCLOVA, COAH.– La seguridad de establecimientos, trabajadores y clientes del sector restaurantero se colocó sobre la mesa durante una reunión de trabajo entre la Dirección de Seguridad Pública de Monclova y representantes de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac).

El encuentro fue encabezado por el comisario Gabriel Santos Martínez, titular de la corporación municipal, como parte de las acciones encaminadas a fortalecer la proximidad social y consolidar en Monclova el Modelo de Seguridad Coahuila.

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La reunión representa un acercamiento entre la autoridad preventiva y uno de los sectores con actividad constante durante prácticamente todo el día, particularmente en zonas comerciales y de concentración de consumidores.

El objetivo es establecer una comunicación más directa con los empresarios restauranteros para identificar situaciones de riesgo, mejorar los canales de atención y promover medidas preventivas que contribuyan a reducir la posibilidad de incidentes delictivos.

La estrategia también busca que la iniciativa privada participe de manera activa en la construcción de entornos más seguros, mediante la coordinación con las autoridades y el intercambio oportuno de información.

La Dirección de Seguridad Pública ha desarrollado previamente acciones dirigidas al sector comercial mediante operativos de prevención y vigilancia, entre ellos el denominado Comercio Seguro, encabezado por Martínez.

La incorporación de Canirac a esta dinámica amplía el esquema de colaboración entre gobierno y empresarios, bajo una visión en la que la seguridad no depende únicamente de la presencia policial, sino también de la participación de los establecimientos y de la ciudadanía.

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Para el sector restaurantero, mantener comunicación con la autoridad permite plantear necesidades específicas relacionadas con vigilancia, prevención y atención de emergencias, mientras que para la corporación representa una oportunidad para conocer de primera mano las condiciones que enfrentan los negocios.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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