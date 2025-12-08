Coahuila: Fiscal General presenta modelo de seguridad a empresarios de la Región Centro

Monclova
/ 8 diciembre 2025
    El Fiscal General expone ante integrantes de CANACO Monclova los ejes del Modelo de Seguridad de Coahuila. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

Federico Fernández destacó que la estrategia estatal ha permitido mantener estabilidad y reducir delitos en todas las regiones

MONCLOVA, COAH.- En una reunión celebrada en la Cámara de Comercio de Monclova, el fiscal general del Estado, Federico Fernández, presentó a integrantes de la Canaco y otras organizaciones empresariales los principales ejes del Modelo de Seguridad de Coahuila, estrategia que, afirmó, ha permitido mantener estabilidad, reducir delitos y garantizar condiciones favorables para la actividad económica.

Durante la exposición, detalló que la estrategia estatal se sustenta en vigilancia permanente, inversión tecnológica, fortalecimiento de infraestructura operativa y coordinación directa con fuerzas federales. Estos elementos —dijo— han sido clave para consolidar entornos seguros en todas las regiones del estado.

Fernández Montañez destacó que el gobernador Manolo Jiménez ha impulsado un fortalecimiento presupuestal en materia de seguridad, lo que permitirá ampliar capacidades de reacción, incrementar patrullajes y continuar incorporando herramientas de inteligencia.

Subrayó que el modelo coahuilense se ha posicionado como referente nacional por sus resultados y por la confianza que genera entre los sectores productivos.

$!Representantes empresariales escuchan los avances del modelo estatal de seguridad.
Representantes empresariales escuchan los avances del modelo estatal de seguridad. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

Al abordar el tema de las extorsiones, el Fiscal alertó que este tipo de delitos tiende a incrementar durante diciembre debido al aumento de actividad comercial. Señaló que la mayoría de los intentos se realizan mediante llamadas o mensajes engañosos, y reiteró que la forma más efectiva de evitar ser víctima es colgar de inmediato y no entablar conversación.

“La manipulación psicológica es su principal herramienta. No darles espacio evita que el delito avance”, puntualizó.

La Fiscalía, añadió, mantiene monitoreo permanente de reportes y refuerza acciones preventivas para proteger el patrimonio de empresas y comercios de la región.

El encuentro concluyó con una sesión de preguntas donde representantes de Canaco, CMIC, Coparmex, Canacintra y la Unión de Organismos Empresariales externaron inquietudes y recibieron orientación sobre cómo actuar y denunciar ante cualquier situación de riesgo.

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

