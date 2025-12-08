Coahuila: Fiscal General presenta modelo de seguridad a empresarios de la Región Centro

MONCLOVA, COAH.- En una reunión celebrada en la Cámara de Comercio de Monclova, el fiscal general del Estado, Federico Fernández, presentó a integrantes de la Canaco y otras organizaciones empresariales los principales ejes del Modelo de Seguridad de Coahuila, estrategia que, afirmó, ha permitido mantener estabilidad, reducir delitos y garantizar condiciones favorables para la actividad económica.

Durante la exposición, detalló que la estrategia estatal se sustenta en vigilancia permanente, inversión tecnológica, fortalecimiento de infraestructura operativa y coordinación directa con fuerzas federales. Estos elementos —dijo— han sido clave para consolidar entornos seguros en todas las regiones del estado.

Fernández Montañez destacó que el gobernador Manolo Jiménez ha impulsado un fortalecimiento presupuestal en materia de seguridad, lo que permitirá ampliar capacidades de reacción, incrementar patrullajes y continuar incorporando herramientas de inteligencia.

Subrayó que el modelo coahuilense se ha posicionado como referente nacional por sus resultados y por la confianza que genera entre los sectores productivos.