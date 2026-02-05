Coahuila gestiona ante la Federación dos nuevos polos de desarrollo

+ Seguir en Seguir en Google
Monclova
/ 5 febrero 2026
    Coahuila gestiona ante la Federación dos nuevos polos de desarrollo
    Manolo Jiménez Salinas señaló que Coahuila está listo para detonar nuevos polos de desarrollo regional. FOTO: VANGUARDIA/FRANCISCO MUÑIZ

El gobernador informó que ya fue entregada a la Secretaría de Economía la documentación para impulsar polos en las regiones Carbonífera y Centro

REGIÓN CENTRO/CARBONÍFERA, COAH.- El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, dio a conocer que el estado presentó ante la Secretaría de Economía Federal la documentación correspondiente para la instalación de dos polos de desarrollo, uno en la región Carbonífera y otro en la región Centro, con lo cual se continúa la gestión ante el gobierno federal para atraer inversiones.

“Nosotros estamos listos desde hace tiempo. Como todo lo que hacemos aquí en Coahuila, siempre lo hacemos rápido, lo hacemos de manera ágil. Entonces, toda la documentación ya está en la parte de la Secretaría de Economía Federal y estamos a la espera de la autorización de estos polos de desarrollo”, afirmó.

TE PUEDE INTERESAR: Reforzarán vigilancia sanitaria en aeropuertos de Coahuila ante llegada de visitantes por el Mundial

$!El gobernador destacó la agilidad con la que Coahuila realiza sus gestiones ante la Federación.
El gobernador destacó la agilidad con la que Coahuila realiza sus gestiones ante la Federación. FOTO: VANGUARDIA/FRANCISCO MUÑIZ

Según el mandatario, los polos se ubicarían en estos puntos clave debido a que su ubicación facilitaría el tema de la movilidad de los trabajadores de los municipios aledaños.

Al referirse al interés del sector productivo, dijo que ya existen proyectos empresariales en etapa inicial vinculados con estos polos. “Traemos ya un par en la tubería y hay movimiento, hay interés, hay una reactivación por parte de las empresas nacionales y extranjeras en torno a invertir”, comentó.

Señaló que este impulso a los polos de desarrollo ocurre en un contexto de mayor claridad respecto a la percepción de inversión en el estado tras un período de incertidumbre. “Esa incertidumbre que había al principio del año pasado, pues ya se ha ido aclarando”, aseguró.

“Ya ven que hubo un pequeño empresario que se aventó una hablada que era una mentira total”, dijo el mandatario al referirse a información que circula en torno a una supuesta crisis laboral.

TE PUEDE INTERESAR: En Coahuila podrán votar 2 mil 400 reos que aún no han recibido sentencia

“A veces no dimensionan el daño que le pueden hacer a la a la certeza de inversiones. Por eso tenemos que ser bien responsables tanto en los temas de seguridad como en los temas de inversión, economía. Lo que decimos lo tenemos que hacer con mucha responsabilidad; decir lo que es”, añadió.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Desarrollo
Trabajo
inversiones

Localizaciones


Coahuila

Organizaciones


Gobierno de Coahuila

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Contrarreforma electoral sin base

Contrarreforma electoral sin base
true

Dictadura bananera: Los indefendibles de la 4T en Campeche
true

POLITICÓN: Sheinbaum mide cercanías con empresarios, incluidos 15 coahuilenses
El abandono de mascotas en la calle también es maltrato animal y debe denunciarse.

Denuncian un caso más de crueldad animal en Saltillo; activistas piden investigación
El mandatario cubano advierte sobre “tiempos difíciles” y una reorganización nacional para enfrentar la persecución energética de EE. UU. tras la caída del suministro venezolano

‘Viviremos tiempos difíciles’: Miguel Díaz-Canel; agradece apoyo a Sheinbaum ante desabasto de petróleo en Cuba
La Secretaría de Salud de Coahuila prevé instalar un módulo sanitario en aeropuertos del estado para monitorear a viajeros internacionales con síntomas, como parte de los protocolos especiales de vigilancia.

Reforzarán vigilancia sanitaria en aeropuertos de Coahuila ante llegada de visitantes por el Mundial
A pesar del agotamiento por la guerra, muchos analistas advierten que una retirada sin garantías de seguridad sólidas permitiría a Rusia reagruparse para lanzar nuevos ataques.

En aras de la paz, los ucranianos consideran lo impensable: ceder territorio
Melinda French Gates durante un evento público. La filántropa recientemente calificó como “dolorosas” las nuevas revelaciones sobre los vínculos de su exmarido con Jeffrey Epstein.

Melinda French Gates habla sobre las menciones a Bill Gates en los archivos Epstein