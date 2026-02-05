Coahuila gestiona ante la Federación dos nuevos polos de desarrollo

TE PUEDE INTERESAR: Reforzarán vigilancia sanitaria en aeropuertos de Coahuila ante llegada de visitantes por el Mundial

“Nosotros estamos listos desde hace tiempo. Como todo lo que hacemos aquí en Coahuila, siempre lo hacemos rápido, lo hacemos de manera ágil. Entonces, toda la documentación ya está en la parte de la Secretaría de Economía Federal y estamos a la espera de la autorización de estos polos de desarrollo”, afirmó.

REGIÓN CENTRO/CARBONÍFERA, COAH.- El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, dio a conocer que el estado presentó ante la Secretaría de Economía Federal la documentación correspondiente para la instalación de dos polos de desarrollo, uno en la región Carbonífera y otro en la región Centro, con lo cual se continúa la gestión ante el gobierno federal para atraer inversiones.

Según el mandatario, los polos se ubicarían en estos puntos clave debido a que su ubicación facilitaría el tema de la movilidad de los trabajadores de los municipios aledaños.

Al referirse al interés del sector productivo, dijo que ya existen proyectos empresariales en etapa inicial vinculados con estos polos. “Traemos ya un par en la tubería y hay movimiento, hay interés, hay una reactivación por parte de las empresas nacionales y extranjeras en torno a invertir”, comentó.

Señaló que este impulso a los polos de desarrollo ocurre en un contexto de mayor claridad respecto a la percepción de inversión en el estado tras un período de incertidumbre. “Esa incertidumbre que había al principio del año pasado, pues ya se ha ido aclarando”, aseguró.

“Ya ven que hubo un pequeño empresario que se aventó una hablada que era una mentira total”, dijo el mandatario al referirse a información que circula en torno a una supuesta crisis laboral.

“A veces no dimensionan el daño que le pueden hacer a la a la certeza de inversiones. Por eso tenemos que ser bien responsables tanto en los temas de seguridad como en los temas de inversión, economía. Lo que decimos lo tenemos que hacer con mucha responsabilidad; decir lo que es”, añadió.