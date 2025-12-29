Coahuila mantiene habilitados 100 refugios temporales por bajas temperaturas

MONCLOVA, COAH.- Ante el ingreso del frente frío número 25, el Gobierno del Estado mantiene habilitada la red estatal de refugios temporales como parte de las acciones preventivas para proteger a la población de las bajas temperaturas, informó la Secretaría de Gobierno a través de la Subsecretaría de Protección Civil del Estado. El subsecretario Ramiro Durán García señaló que se mantiene presencia permanente en las cinco regiones de Coahuila, en coordinación con los 38 municipios, para prevenir riesgos y brindar atención oportuna a personas en situación de vulnerabilidad, especialmente a quienes se encuentran en la vía pública o en tránsito. TE PUEDE INTERESAR: Alerta Gobierno de Saltillo por fraudes en supuesta venta de terrenos en la colonia Morelos V Sector

“El llamado del gobernador es muy claro: estar en territorio, coordinar esfuerzos y proteger a quienes más lo necesitan durante esta temporada invernal”, subrayó el funcionario estatal. Como parte de la estrategia, se encuentran habilitados cerca de 100 refugios temporales en todo el estado, con capacidad aproximada para 10 mil personas. Estos espacios cuentan con áreas seguras, cobijas, así como alimentos y bebidas calientes, y se activan de manera inmediata cuando las temperaturas representan un riesgo para la salud. De forma paralela, personal de Protección Civil estatal y municipal realiza recorridos preventivos para detectar a personas pernoctando en la vía pública, entregar cobijas, ofrecer traslados voluntarios a los refugios y atender a personas en situación de riesgo por el frío extremo. En algunos casos, se brinda apoyo directo a quienes deciden no acudir a los albergues, pero requieren abrigo. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para evitar el uso de anafres o braseros dentro de viviendas, utilizar calentadores solo en espacios ventilados, proteger a niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, así como reportar cualquier situación de riesgo al número de emergencias 9-1-1.