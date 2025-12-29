Conmemoran en Cuatro Ciénegas el natalicio de Venustiano Carranza
Autoridades municipales resaltaron su papel en la consolidación del orden constitucional
CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- Autoridades municipales conmemoraron este lunes el 166 aniversario del natalicio de Venustiano Carranza Garza, con una ceremonia cívica realizada en el Museo que lleva su nombre, en la que se recordó su legado como defensor del orden constitucional y figura clave en la historia de México.
El acto fue encabezado por el alcalde Víctor Manuel Leija Vega, quien, junto a funcionarios municipales, rindió honores a la Bandera Nacional y encabezó un mensaje alusivo en el que se destacó la trascendencia histórica del llamado “Varón de Cuatro Ciénegas”, así como el orgullo que representa para el municipio haber sido cuna de uno de los personajes más influyentes del país.
Durante su intervención, el Presidente Municipal subrayó que Venustiano Carranza fue un pilar en la consolidación del México moderno, al liderar el movimiento constitucionalista y convertirse en el principal impulsor de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, documento que sentó las bases de los derechos sociales, la soberanía nacional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas.
“El legado de Venustiano Carranza trasciende generaciones. Su lucha por la legalidad, la justicia y el respeto a la Constitución sigue siendo un referente para la vida pública del país. Para Cuatro Ciénegas, honrar su memoria es también reafirmar nuestro compromiso con los valores cívicos y el Estado de Derecho”, expresó el edil.
Asimismo, Leija Vega reiteró el compromiso de la administración municipal de fortalecer la identidad local, promover la cultura cívica y mantener viva la memoria histórica de quienes han contribuido al desarrollo y la estabilidad de la nación.
La ceremonia concluyó con una invitación a la comunidad a preservar la historia local y compartirla con las nuevas generaciones, como parte del legado que distingue a Cuatro Ciénegas y refuerza el sentido de pertenencia y orgullo por sus raíces.