Conmemoran en Cuatro Ciénegas el natalicio de Venustiano Carranza

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- Autoridades municipales conmemoraron este lunes el 166 aniversario del natalicio de Venustiano Carranza Garza, con una ceremonia cívica realizada en el Museo que lleva su nombre, en la que se recordó su legado como defensor del orden constitucional y figura clave en la historia de México.

El acto fue encabezado por el alcalde Víctor Manuel Leija Vega, quien, junto a funcionarios municipales, rindió honores a la Bandera Nacional y encabezó un mensaje alusivo en el que se destacó la trascendencia histórica del llamado “Varón de Cuatro Ciénegas”, así como el orgullo que representa para el municipio haber sido cuna de uno de los personajes más influyentes del país.

