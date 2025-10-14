Coahuila: operativos coordinados fortalecen la seguridad en comunidades rurales (video)

MONCLOVA, COAH.- Con el objetivo de prevenir situaciones de riesgo y garantizar la tranquilidad de los habitantes, este martes se llevó a cabo un operativo de seguridad en la zona centro del estado, especialmente en áreas rurales y ranchos cercanos a la frontera con Nuevo León. La acción fue encabezada de manera conjunta por la Policía Estatal, la Policía Anti-Robo (PAR), el Grupo de Reacción y Control (GRC) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC), que realizaron recorridos estratégicos en brechas, caminos rurales y puntos de acceso a diversas comunidades.

Asimismo, los operativos son supervisados y evaluados de manera permanente en las Mesas de la Paz, encabezadas por el fiscal general Federico Fernández Montañez y el secretario de Seguridad, Hugo Gutiérrez, donde se analizan los resultados, se ajustan estrategias y se coordinan acciones entre las distintas corporaciones del estado. Autoridades estatales destacaron que este tipo de recorridos no solo tienen el propósito de prevenir hechos delictivos, sino también de fortalecer la presencia de las fuerzas del orden en zonas estratégicas, garantizando así la seguridad de las familias y la protección del patrimonio ciudadano.

Con la colaboración de los distintos cuerpos de seguridad y la supervisión directa de los mandos estatales, se busca que la región continúe siendo un ejemplo de coordinación institucional y paz social.