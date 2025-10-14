Coahuila: operativos coordinados fortalecen la seguridad en comunidades rurales (video)

Monclova
/ 14 octubre 2025
    Corporaciones estatales coordinan esfuerzos en la zona centro para garantizar la seguridad de los habitantes. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

Policías estatales y cuerpos especializados realizan operativos en brechas y ranchos cercanos a Nuevo León para prevenir delitos y garantizar la tranquilidad ciudadana

MONCLOVA, COAH.- Con el objetivo de prevenir situaciones de riesgo y garantizar la tranquilidad de los habitantes, este martes se llevó a cabo un operativo de seguridad en la zona centro del estado, especialmente en áreas rurales y ranchos cercanos a la frontera con Nuevo León.

La acción fue encabezada de manera conjunta por la Policía Estatal, la Policía Anti-Robo (PAR), el Grupo de Reacción y Control (GRC) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC), que realizaron recorridos estratégicos en brechas, caminos rurales y puntos de acceso a diversas comunidades.

$!Elementos de la Policía Estatal patrullan caminos rurales durante los operativos coordinados en la región centro.
Elementos de la Policía Estatal patrullan caminos rurales durante los operativos coordinados en la región centro. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

TE PUEDE INTERESAR: Revela Rubén Moreira que crimen planeó dos veces asesinarlo en Piedras Negras

Estas acciones forman parte de los esfuerzos coordinados desde la Mesa Estatal de Seguridad, bajo la conducción del gobernador Manolo Jiménez, y buscan mantener el orden, prevenir delitos y fortalecer la percepción de seguridad entre la población.

Asimismo, los operativos son supervisados y evaluados de manera permanente en las Mesas de la Paz, encabezadas por el fiscal general Federico Fernández Montañez y el secretario de Seguridad, Hugo Gutiérrez, donde se analizan los resultados, se ajustan estrategias y se coordinan acciones entre las distintas corporaciones del estado.

Autoridades estatales destacaron que este tipo de recorridos no solo tienen el propósito de prevenir hechos delictivos, sino también de fortalecer la presencia de las fuerzas del orden en zonas estratégicas, garantizando así la seguridad de las familias y la protección del patrimonio ciudadano.

$!Patrullas recorren brechas y accesos rurales como parte de las acciones de vigilancia permanente.
Patrullas recorren brechas y accesos rurales como parte de las acciones de vigilancia permanente. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

Con la colaboración de los distintos cuerpos de seguridad y la supervisión directa de los mandos estatales, se busca que la región continúe siendo un ejemplo de coordinación institucional y paz social.

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

