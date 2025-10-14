Revela Rubén Moreira que crimen planeó dos veces asesinarlo en Piedras Negras

“Iba yo para Saltillo, y me dicen: ‘Le habla el cónsul’. Me pasa el teléfono y me dice: ‘¿Puedo utilizar un traductor?’. Le dije: ‘Sí, claro’. Me llamó la atención porque yo rápidamente había pensado: ‘Ha de querer algo de temas comerciales’, porque él venía de un sector comercial” , señaló Moreira en la entrevista.

Detalló que se encontraba en la Ciudad de México cuando recibió una llamada del entonces cónsul de Estados Unidos en Monterrey.

Al ser cuestionado sobre el asesinato -ocurrido durante su gubernatura en Coahuila- de Eduardo Moreira , hijo de su hermano y ex gobernador Humberto Moreira, el actual coordinador parlamentario del PRI relató que un mes antes de ese crimen -suscitado el 3 de octubre de 2012- le advirtieron de un plan para matarlo.

En una entrevista con el periodista Óscar Balderas, para el espacio Esquina Balderas, de La Saga, Moreira Valdez, hizo un recuento de la violencia y las operaciones del narcotráfico en Coahuila antes y durante su administración como gobernador.

El diputado federal, Rubén Moreira Valdez , confesó que cuando fue gobernador de Coahuila (2011-2017) hubo al menos dos planes del grupo criminal Los Zetas para asesinarlo en el municipio de Piedras Negras.

–Y me dice (el cónsul): Oiga, ¿usted va a ir a Piedras Negras el viernes?

–Sí.

–¿Sus camionetas son así y así?

–Sí.

–Lo van a matar el viernes en Piedras Negras. Los Zetas van a sustituir sus camionetas, está todo preparado, nos dice una estación de nosotros, nos dice esa información.

–Y le dije: Oiga, cuídese y nos despedimos.

Moreira relató que le preguntó al diplomático estadounidense si podía compartir la información con autoridades mexicanas y le contestó que sí, por lo que decidió informarle de la situación a Alejandro Poiré, entonces secretario de Gobernación federal, quien le aconsejó quedarse en la capital del País.

“Me fui a un hotel de aquí de Polanco y ahí me hospedé y al día siguiente me dijo (Poiré): ‘Vete Con Genaro García, que era el secretario de Seguridad y había un funcionario norteamericano y me leyeron lo que iba a pasar y pues coincidía con el lugar a donde yo iba a ir”, relató el ex mandatario coahuilense.

Señaló que decidió no ir a la cita pactada en Piedras Negras y a raíz de ello se reforzó su seguridad y recibió entrenamiento para distinguir a policías.

Sin especificar las fechas, dio a conocer que hubo una segunda ocasión en la que, a punto de trasladarse vía aérea también a Piedras Negras, le advirtieron que iba a ser asesinado en un evento.

“Y me dijeron: ‘En el público hay gente para asesi..., unos sicarios, lo van a matar’. Esa vez tampoco fui”, recordó.

OTROS INCIDENTES VIOLENTOS

Moreira enlistó otros incidentes violentos en los que estuvo involucrado. Uno de ellos ocurrió cuando aún no era gobernador y, en el trayecto de Viesca a Matamoros, en La Laguna, una patrulla “con pretensión de detenernos” persiguió el vehículo en el que él viajaba y se llegó a interponer en su camino.

“No nos vamos a parar, agárrese”, dice Moreira que le advirtió su chofer y lograron maniobrar hasta llegar a Torreón ilesos.

Otro hecho lo vivió en Saltillo cuando, en una esquina un joven desde una camioneta les apuntó con una pistola a él y a otras personas que lo acompañaban.

Finalmente, recordó que, en su primer mes como gobernador del estado, cuando se dirigía a su domicilio, ubicado al norte de Saltillo, procedente de Palacio de Gobierno, quedó en medio de un enfrentamiento del que también resultó ileso.

“Después supimos que el convoy de los delincuentes se topa con la escolta que iba más adelante y esa escolta iba a checar el lugar y se iba a regresar y ellos reaccionan como si lo estuvieran atacando y ahí se hace una balacera terrible, continúa la balacera por otras partes de la ciudad”, relató en la entrevista.

RELATO ÍNTEGRO DE MOREIRA SOBRE PLANES PARA ASESINARLO:

Yo creo que un mes antes del acontecimiento (asesinato de Eduardo Moreira, hijo del exgobernador Humberto Moreira), me habló el cónsul americano en Monterrey. Un hombre que hablaba español.

Y cuando me hablan estaba yo aquí por el Aeropuerto de la Ciudad de México en un restaurante que está enfrente. Iba yo para Saltillo, y me dicen: ‘Le habla el cónsul’. Me pasa el teléfono y me dice: ‘¿Puedo utilizar un traductor?’. Le dije: ‘Sí, claro’. Me llamó la atención porque yo rápidamente había pensado: ‘Ha de querer algo de temas comerciales’, porque él venía de un sector comercial.

Y me dice: ‘Oiga, ¿usted va a ir a Piedras Negras el viernes?’. Sí.

¿Sus camionetas son así, y así? Sí.

Lo van a matar el viernes en Piedras Negras. Los Zetas van a sustituir sus camionetas, está todo preparado, nos dice una estación de nosotros, creo que está en Del Rio, Texas, nos dice esa información

Y le dije: Oiga, cuídese, y nos despedimos.

Pero le pregunté: Oiga, ¿le puedo comentar a las autoridades mexicanas?

Yo con cierta desconfianza, después de lo que había pasado en otros lugares. Me dijo: ‘Sí claro, coméntale’.

Entonces le hablé a Poiré, precisamente, le hablé a Poiré y me dijo: ‘¿Dónde estás?’. Acá. Dijo: ‘No te vayas, hospédate aquí, ¿traes algún guardia? Sí. Si requieres algo me hablas.

Pues correcto, ¿no?

Me fui a un hotel de aquí de Polanco y ahí me hospedé y al día siguiente me dijo: ‘Vete Con Genaro García’, que era el secretario de Seguridad y había un funcionario norteamericano y me leyeron lo que iba a pasar y pues coincidía con el lugar a donde yo iba a ir

Sí, era el lugar donde yo iba a ir y todo y pues ya, obviamente no fui y bueno, reforzamos la seguridad y me entrenaron un poquito a mí en que distinguiera quiénes eran policías de nosotros porque con tantas cosas, de repente, empezamos a hacer pruebas de confianza a las policías, retiraron a algunos que no eran aptos.

Y eso se repitió en uno de los diciembres. Iba a ir yo a Piedras Negras. A punto de volar a Piedras Negras. En Coahuila se tiene que usar a veces el avión porque está a 500 kilómetros y aparte por los atentados y todo eso.

Y me dijeron: En el público hay gente para asesi..., unos sicarios, lo van a matar. Esa vez tampoco fui.