Coecyt firma convenio con municipios de la Región Centro de Coahuila para acercar la tecnología a jóvenes

En el marco del 30 aniversario del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Coahuila (Coecyt), se llevó a cabo la firma de un convenio de colaboración con los municipios de Monclova, Frontera y Castaños, con el objetivo de acercar a la población juvenil y estudiantil los beneficios de la ciencia, la tecnología y la innovación.

Durante el evento, el director del Coecyt destacó que este acuerdo representa un paso clave para el desarrollo de la Región Centro, al fortalecer la vinculación entre los distintos niveles de gobierno y las instituciones educativas.

“Con esta firma de colaboración damos un paso importante para la Región Centro de Coahuila”, expresó, al subrayar que este esfuerzo busca llevar programas, apoyos y convocatorias directamente a los municipios, evitando que los jóvenes queden fuera de las oportunidades que ofrece el desarrollo científico y tecnológico.

En su mensaje, recordó que el organismo cumple 30 años de su creación, consolidando a lo largo de este tiempo diversos programas enfocados en fomentar la ciencia desde la educación Básica hasta el nivel Superior, así como su vinculación con el sector productivo.

Detalló que este convenio permitirá impulsar actividades de promoción de la cultura científica, capacitaciones para estudiantes, docentes e investigadores, así como el acompañamiento técnico para acceder a convocatorias y fortalecer proyectos locales.

Además, se contempla la creación o fortalecimiento de comisiones municipales de ciencia y tecnología para coordinar estrategias desde lo local.

Por su parte, el alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez, destacó la relevancia de retomar el trabajo conjunto entre los distintos órdenes de gobierno y las instituciones educativas, señalando que este tipo de acuerdos marcan una diferencia en el desarrollo de la región.

“Es un gusto recibir al director del Coecyt en Monclova, sobre todo en una fecha tan significativa como su 30 aniversario. Este consejo ha sido clave en la generación de proyectos que han impactado a nuestra comunidad durante muchos años”, expresó.

El Edil reconoció que, en administraciones anteriores, la participación de la Región Centro en programas de ciencia y tecnología había disminuido, por lo que este convenio representa una oportunidad para retomar el rumbo y fortalecer la presencia de estos proyectos en beneficio de la población.

Villarreal Pérez subrayó que la clave está en el trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado, los municipios, las instituciones educativas y la iniciativa privada, especialmente en un contexto donde los recursos destinados a la ciencia han enfrentado recortes.

“Nos ha tocado vivir etapas complicadas, donde se han reducido presupuestos, pero eso también nos obliga a ser más eficientes y a trabajar más en equipo. Entre más unidos estemos, más posibilidades tendremos de consolidar proyectos que realmente impacten”, señaló.

Asimismo, explicó que la decisión de iniciar con Monclova, Frontera y Castaños responde a una estrategia basada en la infraestructura educativa y la presencia de instituciones de nivel Medio Superior y Superior en estos municipios, aunque no descartó que en el futuro se sumen más localidades.

“No significa que otros municipios queden fuera, al contrario, es el inicio de una estrategia que poco a poco debe ampliarse. Hoy damos el primer paso con estos tres municipios, pero la intención es crecer y abrir más espacios para todos”, puntualizó.

Finalmente, el Alcalde reiteró que este convenio representa una oportunidad para sentar las bases de un futuro más competitivo para la región, apostando por el talento local y el desarrollo de nuevas generaciones.

Con esta firma, autoridades estatales y municipales refrendaron su compromiso de trabajar en unidad para construir una Región Centro más innovadora, con mayores oportunidades y con una visión enfocada en el conocimiento y la tecnología como motores de desarrollo.