Como castigo lo golpearon hasta la muerte; tenía tres días internado en anexo de Monclova

MONCLOVA, COAH.- Manuel Alejandro Lira Ruiz murió al tercer día de haber ingresado al Centro de Rehabilitación “Fe, Esperanza y Amor”, en Monclova. Ahí fue golpeado como castigo hasta que le arrancaron la vida. Fue Everardo Lazo Chapa, delegado regional de la Fiscalía General del Estado, quien confirmó que el hombre, de 41 años, murió por asfixia por obstrucción en el pecho, derivada de los golpes que además le colapsaron un pulmón.

“El personal trató de calmar esa psicosis a través de los golpes, como una forma de castigo para someterlo”, señaló el delegado regional al detallar el avance de las investigaciones. “La causa de la muerte fue asfixia por obstrucción en el pecho; dejó de respirar por los golpes que le dieron en la caja torácica. Tenía un pulmón colapsado y eso fue lo que ocasionó el fallecimiento”, explicó el funcionario en entrevista con esta casa editora. El delegado indicó que la carpeta de investigación se encuentra en etapa avanzada y que ya se cuenta con la mayoría de las pruebas periciales. En las próximas horas podrían definirse las responsabilidades de los implicados.

Hasta el momento, cuatro personas han sido detenidas, entre ellas trabajadores del anexo y otros internos, al ser considerados presuntos responsables materiales de la agresión. Asimismo, indicó que las autoridades continúan analizando las pruebas testimoniales y periciales para establecer con precisión la participación de cada involucrado y proceder con la judicialización del caso. En cuanto al propietario del centro, Valentín Bustos, la Fiscalía aclaró que no se encuentra detenido y que hasta ahora no se ha presentado a rendir declaración ante las autoridades. La investigación permanece abierta mientras se integran los últimos elementos para el esclarecimiento total de los hechos.

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