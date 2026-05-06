Descartan feminicidio en caso de mujer hallada sin vida en domicilio de Torreón

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Torreón
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    Descartan feminicidio en caso de mujer hallada sin vida en domicilio de Torreón
    Carlos Rangel Gámez, delegado en la Región Laguna I, afirma que la autopsia reveló “muerte natural”. FOTO: SANDRA GÓMEZ

Aclara Fiscalía General del Estado que falleció por muerte natural

TORREÓN, COAH.- La Fiscalía General del Estado informó que la muerte de una mujer localizada sin vida en el interior de un domicilio en Torreón fue por causas naturales, descartando hasta el momento la comisión de algún delito.

De acuerdo con el delegado en la Región Laguna I, Carlos Rangel Gámez, el hallazgo se registró la tarde del martes, luego de que vecinos reportaran olores fétidos en el inmueble, lo que derivó en la intervención de las corporaciones y la apertura de una carpeta de investigación.

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El funcionario detalló que, desde el primer momento, no se observaron huellas de violencia en el cuerpo, no obstante, se activaron los protocolos correspondientes, incluyendo pruebas periciales y la necropsia de ley, particularmente por tratarse del fallecimiento de una mujer.

Indicó que el dictamen médico forense confirmó que la causa de muerte está relacionada con un padecimiento de origen natural, lo que permite descartar un feminicidio u otro delito.

Asimismo, precisó que la mujer se encontraba sola al momento del hallazgo y que el lugar corresponde a un domicilio particular, aunque se ubica contiguo a un establecimiento comercial.

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Pese a los resultados preliminares, señaló que la investigación continúa en curso para agotar todos los elementos conforme al protocolo, aunque reiteró que científicamente se ha determinado que el fallecimiento no está vinculado a hechos violentos.

También, indicó que, por respeto a la privacidad de la víctima, no se proporcionarán mayores detalles sobre su identidad o situación personal.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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