Con bolsa de un millón de pesos arranca en Cuatro Ciénegas el Programa de Empleo Temporal

Monclova
/ 6 noviembre 2025
    Con bolsa de un millón de pesos arranca en Cuatro Ciénegas el Programa de Empleo Temporal
    El alcalde Víctor Manuel Leija Vega dio el banderazo de inicio al Programa de Empleo Temporal en Cuatro Ciénegas. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

El Ayuntamiento ha invertido cinco millones de pesos en diez meses para impulsar el bienestar de los cieneguenses

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- Con el propósito de generar oportunidades laborales y fortalecer la economía de las familias cieneguenses, el alcalde Víctor Manuel Leija Vega puso en marcha una nueva etapa del Programa de Empleo Temporal, iniciativa que además busca mejorar la imagen urbana de Cuatro Ciénegas.

Durante el arranque, el edil destacó que este programa representa una herramienta directa de apoyo a la población, al ofrecer fuentes de ingreso que contribuyen a la estabilidad económica y al desarrollo social de la comunidad.

“Este programa no solo ayuda a la economía de las familias, también fortalece el sentido de unidad y compromiso con nuestro municipio”, expresó Leija Vega, al subrayar la participación de cuadrillas y departamentos municipales en labores de limpieza y mantenimiento urbano.

En esta etapa se destinará una inversión de un millón de pesos, con el respaldo de la empresa LM Minería, que se ha sumado a las acciones del Ayuntamiento en favor del bienestar local.

Desde el inicio de la actual administración, el Programa de Empleo Temporal ha sido una de las estrategias más importantes en materia de desarrollo económico y social, con una inversión acumulada de cinco millones de pesos en los primeros diez meses de gobierno.

Actualmente más de 55 personas integran las cuadrillas de trabajo y 22 más se incorporan en esta nueva fase, lo que genera una derrama económica significativa para las familias beneficiadas.

El alcalde señaló que se priorizó la inclusión de mujeres jefas de familia, brindándoles una fuente de ingreso estable que les permita cubrir las necesidades básicas del hogar.

“Con acciones como esta seguimos construyendo un Cuatro Ciénegas más fuerte, con mejores oportunidades para todos. Nuestra meta es que cada familia sienta los resultados de un gobierno cercano, responsable y que trabaja con el corazón por su gente”, afirmó Leija Vega.

