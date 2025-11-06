Román Cepeda destaca confianza empresarial y llegada de más proyectos a Torreón

TORREÓN, COAH.- Después de que este año se concretara el arribo de nuevas empresas que decidieron confiar en Torreón para impulsar su desarrollo, actualmente existen 14 proyectos adicionales en proceso, los cuales podrían materializarse próximamente y aportar a la generación de empleo, según destacó el alcalde Román Alberto Cepeda.

Tras oficializarse que la empresa Electric Components International (ECI), del sector automotriz, se instalará en la ciudad con una inversión de 600 millones de pesos —lo que representará 1,200 nuevos empleos—, el edil aseguró que esto demuestra la confianza que Torreón inspira en los inversionistas.

Este dinamismo es resultado de las condiciones favorables impulsadas por el Gobierno del Estado, que han hecho de Coahuila, y en particular de Torreón, lugares atractivos para la instalación de nuevas plantas productivas.

“Es fundamental continuar generando confianza, credibilidad y, sobre todo, las condiciones ideales para que continúen llegando más empresas”, enfatizó.

El presidente municipal resaltó que en los últimos años se ha logrado la llegada de empresas enfocadas en la tecnología, lo que ha permitido ofrecer empleos especializados y, en un contexto de sana competencia, impulsar mejores niveles salariales.

El alcalde apuntó que Torreón está por cerrar un ciclo positivo en materia de seguridad, empleo, atracción de inversiones y cultura, y enfatizó la importancia de no bajar la guardia para cerrar el año con una visión de crecimiento sostenido hacia 2026, con más inversiones, empleos y una estrategia de seguridad adecuada.

En relación con las 14 empresas que actualmente exploran invertir en Torreón, mencionó que pertenecen a sectores como tecnologías de la información, automotriz y agroalimentario, lo que demuestra la diversidad económica de la región.

Además, destacó la presencia de instituciones de educación superior capaces de ajustar su oferta académica para responder a las necesidades de mano de obra especializada que requieren las nuevas empresas.