Piedras Negras: supervisará Profeco 334 centros comerciales durante El Buen Fin

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) anunció el arranque de un operativo nacional de supervisión y atención a consumidores durante El Buen Fin, que se realizará del 13 al 17 de noviembre en todo el país.

El objetivo, informó la dependencia, es garantizar que las personas compren de manera informada y segura, y que los comercios participantes mantengan prácticas de venta claras y veraces.

A través del portal https://elbuenfin.profeco.gob.mx, los consumidores podrán consultar el monitoreo de precios de 480 productos en 399 establecimientos. Los precios se actualizarán semanalmente para identificar variaciones y evitar simulaciones de ofertas.

Profeco exhortó a las empresas a cumplir con la transparencia en sus promociones y evitar engaños. Para la vigilancia, desplegará mil 174 servidores públicos, 165 módulos de atención en plazas comerciales y brigadas itinerantes que supervisarán 334 centros comerciales en todo el país.

Además, se ofrecerá atención ciudadana a través del Teléfono del Consumidor (55 5568 8722 y 800 468 8722), así como en las plataformas digitales ConciliaExprés y Concilianet, que permitirán resolver quejas de forma inmediata y en línea.

“El Buen Fin es una oportunidad para ejercer un consumo reflexivo, consciente y responsable”, señaló la institución, destacando que este esfuerzo conjunto entre gobierno, sector privado y ciudadanía busca promover la prosperidad económica con justicia y transparencia.

La Profeco reiteró que su prioridad es acompañar a las personas consumidoras durante el evento comercial más importante del año, fortaleciendo la conciliación como herramienta para garantizar decisiones de compra seguras.