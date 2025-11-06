Piedras Negras: supervisará Profeco 334 centros comerciales durante El Buen Fin

Piedras Negras
/ 6 noviembre 2025
    Piedras Negras: supervisará Profeco 334 centros comerciales durante El Buen Fin
    Personal de Profeco instala módulos de atención para orientar a consumidores durante El Buen Fin. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Las plataformas ConciliaExprés y Concilianet facilitarán la atención inmediata de quejas

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) anunció el arranque de un operativo nacional de supervisión y atención a consumidores durante El Buen Fin, que se realizará del 13 al 17 de noviembre en todo el país.

El objetivo, informó la dependencia, es garantizar que las personas compren de manera informada y segura, y que los comercios participantes mantengan prácticas de venta claras y veraces.

TE PUEDE INTERESAR: Sancionan a funcionarios de Piedras Negras por trato indigno hacia perros

A través del portal https://elbuenfin.profeco.gob.mx, los consumidores podrán consultar el monitoreo de precios de 480 productos en 399 establecimientos. Los precios se actualizarán semanalmente para identificar variaciones y evitar simulaciones de ofertas.

Profeco exhortó a las empresas a cumplir con la transparencia en sus promociones y evitar engaños. Para la vigilancia, desplegará mil 174 servidores públicos, 165 módulos de atención en plazas comerciales y brigadas itinerantes que supervisarán 334 centros comerciales en todo el país.

Además, se ofrecerá atención ciudadana a través del Teléfono del Consumidor (55 5568 8722 y 800 468 8722), así como en las plataformas digitales ConciliaExprés y Concilianet, que permitirán resolver quejas de forma inmediata y en línea.

“El Buen Fin es una oportunidad para ejercer un consumo reflexivo, consciente y responsable”, señaló la institución, destacando que este esfuerzo conjunto entre gobierno, sector privado y ciudadanía busca promover la prosperidad económica con justicia y transparencia.

La Profeco reiteró que su prioridad es acompañar a las personas consumidoras durante el evento comercial más importante del año, fortaleciendo la conciliación como herramienta para garantizar decisiones de compra seguras.

Temas


El Buen fin
comercio
ventas

Localizaciones


Piedras Negras

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
En los últimos meses, VANGUARDIA ha documentado la forma en que operan instituciones educativas de manera irregular al carecer de validez oficial.

Van SEP y Profeco contra universidades ‘patito’ en Coahuila

Se confirman las rutas del tren de pasajeros Saltillo-Monterrey y Derramadero-Ramos Arizpe. Claudia Sheinbaum encabezó el arranque de obras del tramo Saltillo–Nuevo Laredo, que conectará a millones de personas en el norte de México.

Confirma gobierno de Sheinbaum estaciones del tren de pasajeros Saltillo-Monterrey y Derramadero-Ramos Arizpe
El respeto es una de las necesidades que ven los adolescentes para mejorar los ambientes en las escuelas de la entidad.

Coahuila: Urgen menores a evitar la discriminación en las escuelas
Los colectivos de búsqueda han optado por hacerse de conocimientos forenses para la búsqueda en campo por falta de investigaciones de los gobiernos.

“Hallamos una fosa muy grande” en Patrocinio, Coahuila: Grupo Vida

true

Mal gobernado está México con la 4T
true

Coahuila, ¿por qué pensar ahora mismo en el siguiente gobernador?
true

La Presidenta y la crisis del sargento Matute
true

¿Para qué me tomo un selfie en un baño público (o privado)? ¿Cúal es la intencionalidad con la cual acciono en la vida? Autoconocimiento y libertad