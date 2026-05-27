Con un gran dolor sepultan a Ian Gael, en Monclova; el niño de 6 años murió tras accidente en un kínder

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Monclova
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    Con un gran dolor sepultan a Ian Gael, en Monclova; el niño de 6 años murió tras accidente en un kínder
    La muerte repentina del pequeño de solo seis años aún duele en el corazón de los monclovenses. LIDIET MEXICANO

‘No es un adiós, es un hasta luego’, compartió su madre en redes sociales

MONCLOVA, COAH.- Entre flores blancas, llanto y un profundo silencio, este miércoles fue sepultado Ian Gael, el pequeño de 6 años que perdió la vida tras un trágico accidente ocurrido dentro del Jardín de Niños “María Helena Chanes”, en Monclova.

La despedida estuvo marcada por escenas desgarradoras. El pequeño féretro fue acompañado por familiares y seres queridos que, entre lágrimas, no podían aceptar que la vida de Ian terminara de manera tan repentina. A un costado de la tumba, las rosas blancas cubrían el lugar donde ahora descansan sus restos, mientras el dolor de su madre, Scarleth Guel, conmovía a todos los presentes.

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Apenas dos días antes, Ian Gael acudía a clases como cualquier otro niño. Hoy, su familia tuvo que darle el último adiós en medio de una tristeza que ha estremecido a toda la comunidad de Monclova.

$!Este miércoles se dio cristiana sepultura al pequeño que falleció en un kínder de la ciudad de Monclova.
Este miércoles se dio cristiana sepultura al pequeño que falleció en un kínder de la ciudad de Monclova. LIDIET MEXICANO

Con el corazón destrozado, su madre compartió un mensaje en redes sociales dedicado a su hijo:

“Mi amor, no tengo las palabras para decirte. No es un adiós, es un hasta luego mi bello ángel. Te ama mamá”.

Las palabras reflejaron el inmenso vacío que dejó la partida del menor, publicación que rápidamente se llenó de mensajes de apoyo, oraciones y muestras de solidaridad.

La muerte de Ian Gael ha causado consternación entre padres de familia y ciudadanos, especialmente porque el accidente ocurrió dentro de un espacio que debía ser seguro para los niños. Desde que se dio a conocer la tragedia, las muestras de cariño hacia el pequeño no se han detenido.

$!Ian Gael recién había celebrado sus seis años de vida.
Ian Gael recién había celebrado sus seis años de vida. CORTESÍA

Veladoras, flores y mensajes continúan apareciendo afuera del jardín de niños, donde compañeros, madres de familia y ciudadanos han acudido para recordar al menor y acompañar a la familia en uno de los momentos más difíciles de sus vidas.

Mientras las investigaciones continúan para esclarecer lo ocurrido dentro del plantel educativo, el nombre de Ian Gael permanece en la memoria de una ciudad que hoy llora la pérdida de un niño cuya vida terminó demasiado pronto.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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