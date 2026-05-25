‘Quisiera que todo esto fuera un sueño’: madre de Ian Gael, en Monclova, conmueve con mensaje

MONCLOVA, COAH.- El dolor por la muerte del pequeño Ian Gael Hernández no solo ha conmocionado a Monclova; también dejó una profunda herida en el corazón de una madre que hoy enfrenta la pérdida más difícil de su vida. Luego de confirmarse el fallecimiento del niño, de apenas seis años de edad, su madre compartió en redes sociales un desgarrador mensaje que rápidamente comenzó a ser replicado por familiares, amigos y ciudadanos que se solidarizaron con su sufrimiento.

“Quisiera que todo esto fuera un sueño. Mi niño, no me resigno a vivir sin ti, mi Ian”, escribió acompañado de emojis de tristeza. En otra parte de la publicación expresó el vacío que dejó la ausencia del pequeño. “Me duele tanto que ya no vayas a estar aquí, no sabes cuánta falta me harás, mi ángel bello”, publicó la madre del menor junto a una fotografía del niño. Las publicaciones generaron cientos de reacciones y mensajes de apoyo para la familia, mientras la comunidad continúa consternada por la tragedia ocurrida en el jardín de niños donde Ian sufrió el accidente. Amigos cercanos y conocidos manifestaron su solidaridad con la madre y recordaron al pequeño como un niño alegre, querido y lleno de vida, por lo que su muerte provocó profunda tristeza entre quienes lo conocieron. INVESTIGAN CÓMO OCURRIÓ EL ACCIDENTE Ian Gael habitaba junto a su familia en la colonia Cañada. El menor sufrió el accidente presuntamente mientras jugaba en los columpios del plantel educativo durante el recreo.

De acuerdo con los primeros reportes, una parte de la estructura habría fallado, provocando que el pequeño cayera y se golpeara fuertemente en la cabeza contra unas piedras. En medio de la desesperación, su madre lo trasladó de inmediato en un vehículo particular al Hospital Amparo Pape; sin embargo, al llegar al área de urgencias el menor ya no presentaba signos vitales. Tras los hechos, elementos de la Agencia de Investigación Criminal acudieron al jardín de niños y al hospital para realizar las investigaciones correspondientes. El área de juegos permaneció acordonada mientras peritos recababan evidencias para esclarecer cómo ocurrió el accidente. Hoy, más allá de la investigación, permanece el dolor de una madre que llora la ausencia de su hijo, un pequeño que salió a jugar durante el recreo y ya no volvió a casa.

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