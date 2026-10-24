Concluyen 123 jóvenes su Servicio Militar Nacional en Frontera

TORREÓN, COAH.- Un total de 120 conscriptos y tres mujeres voluntarias concluyeron su instrucción del Servicio Militar Nacional (SMN). Estos fueron reconocidos durante la ceremonia de clausura del segundo escalón, realizada este sábado en las instalaciones del 105 Batallón de Infantería. Durante el evento, los jóvenes fueron reconocidos por su disciplina, responsabilidad y compromiso durante su preparación, que les permitió cumplir con esta etapa de formación cívica y militar.

La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú acompañó a los participantes y destacó la importancia de cumplir con este compromiso con México, al considerar que los valores aprendidos durante el servicio contribuyen a su formación personal. La instrucción se desarrolló en dos etapas para los jóvenes de la clase 2007 y remisos: la primera, de febrero a abril, y la segunda, de agosto a octubre. Será en diciembre cuando los participantes reciban su Cartilla del Servicio Militar Nacional liberada.

En la ceremonia estuvieron presentes el comandante del 105 Batallón de Infantería en Frontera, teniente coronel Jorge Luis Cigarroa Durán; representantes de la Guardia Nacional y del municipio de Monclova, así como el director de Educación, Félix Alejandro Rodríguez. Pérez Cantú también reconoció el apoyo de los padres de familia durante este proceso y felicitó a los conscriptos y mujeres voluntarias por concluir satisfactoriamente su instrucción. Finalmente, los exhortó a poner en práctica los valores de disciplina, respeto y responsabilidad adquiridos durante su servicio, y a sentirse orgullosos de haber cumplido con este compromiso con la patria.