Concluyen 123 jóvenes su Servicio Militar Nacional en Frontera

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Monclova
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    Concluyen 123 jóvenes su Servicio Militar Nacional en Frontera
    La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú felicitó a los participantes por concluir su preparación y los exhortó a poner en práctica los valores aprendidos durante el servicio. LIDIET MEXICANO

Los jóvenes de la clase 2007 y remisos completaron su formación cívica y militar tras participar en las dos etapas de instrucción realizadas este año

TORREÓN, COAH.- Un total de 120 conscriptos y tres mujeres voluntarias concluyeron su instrucción del Servicio Militar Nacional (SMN). Estos fueron reconocidos durante la ceremonia de clausura del segundo escalón, realizada este sábado en las instalaciones del 105 Batallón de Infantería.

Durante el evento, los jóvenes fueron reconocidos por su disciplina, responsabilidad y compromiso durante su preparación, que les permitió cumplir con esta etapa de formación cívica y militar.

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La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú acompañó a los participantes y destacó la importancia de cumplir con este compromiso con México, al considerar que los valores aprendidos durante el servicio contribuyen a su formación personal.

La instrucción se desarrolló en dos etapas para los jóvenes de la clase 2007 y remisos: la primera, de febrero a abril, y la segunda, de agosto a octubre. Será en diciembre cuando los participantes reciban su Cartilla del Servicio Militar Nacional liberada.

$!Un total de 120 conscriptos y tres mujeres voluntarias concluyeron su instrucción del Servicio Militar Nacional en el 105 Batallón de Infantería.
Un total de 120 conscriptos y tres mujeres voluntarias concluyeron su instrucción del Servicio Militar Nacional en el 105 Batallón de Infantería. LIDIET MEXICANO

En la ceremonia estuvieron presentes el comandante del 105 Batallón de Infantería en Frontera, teniente coronel Jorge Luis Cigarroa Durán; representantes de la Guardia Nacional y del municipio de Monclova, así como el director de Educación, Félix Alejandro Rodríguez.

Pérez Cantú también reconoció el apoyo de los padres de familia durante este proceso y felicitó a los conscriptos y mujeres voluntarias por concluir satisfactoriamente su instrucción.

Finalmente, los exhortó a poner en práctica los valores de disciplina, respeto y responsabilidad adquiridos durante su servicio, y a sentirse orgullosos de haber cumplido con este compromiso con la patria.

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Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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