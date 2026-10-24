Centro ‘Jesús Torres’ fortalece alianzas internacionales para apoyar a migrantes en Torreón

Como parte de estas acciones, representantes del organismo participaron en la Asamblea 2026 de la Red Jesuita con Migrantes de Centroamérica y Norteamérica, celebrada en la Ciudad de México, donde se analizaron las condiciones actuales de la migración y las estrategias para mejorar el acompañamiento humanitario.

TORREÓN, COAH.- Ante los desafíos que enfrenta la población migrante en su paso por México, el Centro de Día “Jesús Torres”, ubicado en la colonia Las Julietas de Torreón, busca fortalecer sus mecanismos de atención y protección mediante nuevas alianzas con organizaciones nacionales e internacionales que trabajan en defensa de los derechos de las personas en movilidad.

María Concepción Martínez Rodríguez, coordinadora del Centro de Día “Jesús Torres”, señaló que el encuentro permitió intercambiar experiencias con organizaciones que atienden a migrantes en diferentes puntos del continente, además de establecer mecanismos de comunicación para responder a las necesidades de quienes abandonan sus lugares de origen.

Destacó que, frente a un panorama migratorio cada vez más complejo, resulta indispensable mantener la coordinación entre instituciones y organismos civiles para ofrecer una atención más cercana y segura.

“Como fruto de este caminar compartido, renovamos la convicción de que, aun en contextos adversos, el trabajo en red, la solidaridad y la esperanza compartida son caminos concretos para seguir poniendo la vida y la dignidad de las personas migrantes en el centro”, expresó.

Durante la asamblea también se contó con la participación de activistas de la Comisión Centroamericana de Medios de la Compañía de Jesús (CCAM), quienes abordaron la importancia de visibilizar las dificultades que enfrenta esta población, promover el respeto a sus derechos y fomentar una cultura de hospitalidad.

Uno de los principales acuerdos fue mantener una comunicación más estrecha entre los espacios de atención, con el propósito de compartir información y mejorar la respuesta a las distintas situaciones que se presentan a lo largo de las rutas migratorias.

Martínez Rodríguez explicó que, para el centro ubicado en Torreón, estos vínculos también permitirán avanzar en la capacitación de su personal, revisar los protocolos de seguridad y fortalecer el trabajo que desarrolla con la Universidad Iberoamericana Torreón y parroquias relacionadas con la Compañía de Jesús.

La participación en este encuentro abrió además la posibilidad de ampliar la colaboración con Casa Tochan, de la Ciudad de México, y CAMMI, de Querétaro, organismos con los que se pretende intercambiar información sobre los movimientos migratorios y las principales necesidades de quienes recorren el país.

Con estas acciones, el Centro de Día “Jesús Torres” busca mejorar la coordinación con otros albergues y organizaciones humanitarias, particularmente para dar seguimiento a las personas migrantes que llegan a Torreón o continúan su trayecto hacia otros destinos.