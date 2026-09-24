Conductora entra a la farmacia con todo y su auto, en Monclova

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    Conductora entra a la farmacia con todo y su auto, en Monclova
    Tres personas recibieron atención de paramédicos después de que un automóvil chocó contra una farmacia de la colonia Azteca. CORTESÍA

Una adolescente y dos clientas sufrieron golpes; paramédicos atendieron a los afectados en el lugar

MONCLOVA, COAH.— Una maniobra para cambiar de cajón de estacionamiento terminó con un automóvil incrustado en la entrada de una farmacia Guadalajara de la colonia Azteca, en Monclova, Coahuila. Tres personas recibieron atención de paramédicos y el establecimiento sufrió daños materiales.

El accidente ocurrió después de las 21:00 horas del miércoles 23 de septiembre, en la sucursal ubicada en la esquina de Cuauhtémoc y Tlacopan. La conductora había llegado a realizar compras a bordo de un Nissan Altima negro y decidió moverlo del espacio donde se encontraba estacionado.

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De acuerdo con la información recabada en el lugar por medios locales, aparentemente confundió la posición de la palanca de cambios. El automóvil avanzó en lugar de salir en reversa, subió a la acera y golpeó las puertas del negocio. La fuerza del impacto dañó parte de la entrada y desplazó productos dentro del establecimiento.

Entre las personas afectadas se encontraba una adolescente de 14 años, quien recibió golpes en ambos pies. Una clienta que estaba cerca del área de cajas también sufrió golpes. Un empleado logró apartarse cuando el vehículo irrumpió en el acceso.

Paramédicos de Cruz Roja atendieron a tres personas en el sitio. Según los reportes publicados, ninguna requirió traslado hospitalario.

Elementos de la Policía Municipal acudieron para tomar conocimiento del accidente. La conductora quedó a disposición de las autoridades por los daños ocasionados a la farmacia.

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Antonio Santos

Antonio Santos

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