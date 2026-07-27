Confirman caso de gusano barrenador en vaca lechera de Frontera, Coahuila

El director de Fomento Agropecuario, Ricardo Rodríguez, informó que el reporte se realizó tras detectar una herida sospechosa en el animal, por lo que de inmediato se notificó al inspector de Ganadería para la toma y envío de la muestra correspondiente.

FRONTERA, COAH.- Un caso positivo de gusano barrenador en el municipio de Frontera fue confirmado en una vaca lechera del ejido Pozuelos de Arriba, luego de que una muestra tomada por personal especializado resultó positiva a esta plaga.

Al día siguiente se confirmó el diagnóstico.

Explicó que desde el mismo día en que se reportó el caso se inició el tratamiento de la res, sin esperar el resultado del laboratorio, con el objetivo de frenar el avance de la infestación.

Detalló que el medicamento se aplica directamente sobre la herida para eliminar las larvas y favorecer la cicatrización del tejido afectado.

El tratamiento consiste en una aplicación diaria durante cuatro días, por lo que se espera la recuperación total del animal.

Rodríguez señaló que, tras la inspección realizada en el predio del ejido Pozuelos de Arriba, no se encontraron otros animales con síntomas ni presencia de larvas, por lo que hasta el momento se mantiene como un caso aislado.

No obstante, indicó que se reforzó la vigilancia sanitaria en los ejidos de Frontera y se mantiene comunicación con productores y comisariados ejidales para que inspeccionen constantemente a sus animales y reporten de inmediato cualquier herida o lesión sospechosa.

El funcionario hizo un llamado a los ganaderos a no bajar la guardia y reportar oportunamente cualquier posible caso, a fin de evitar la propagación del gusano barrenador en la región.