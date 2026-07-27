Confirman caso de gusano barrenador en vaca lechera de Frontera, Coahuila

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    Confirman caso de gusano barrenador en vaca lechera de Frontera, Coahuila
    El caso fue detectado en una vaca lechera del ejido Pozuelos de Arriba, donde ya se aplicó el tratamiento correspondiente. CUARTOSCURO

Autoridades confirmaron un caso de gusano barrenador en una vaca lechera del ejido Pozuelos de Arriba y reforzaron la vigilancia sanitaria para evitar la propagación de la plaga

FRONTERA, COAH.- Un caso positivo de gusano barrenador en el municipio de Frontera fue confirmado en una vaca lechera del ejido Pozuelos de Arriba, luego de que una muestra tomada por personal especializado resultó positiva a esta plaga.

El director de Fomento Agropecuario, Ricardo Rodríguez, informó que el reporte se realizó tras detectar una herida sospechosa en el animal, por lo que de inmediato se notificó al inspector de Ganadería para la toma y envío de la muestra correspondiente.

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Al día siguiente se confirmó el diagnóstico.

Explicó que desde el mismo día en que se reportó el caso se inició el tratamiento de la res, sin esperar el resultado del laboratorio, con el objetivo de frenar el avance de la infestación.

Detalló que el medicamento se aplica directamente sobre la herida para eliminar las larvas y favorecer la cicatrización del tejido afectado.

El tratamiento consiste en una aplicación diaria durante cuatro días, por lo que se espera la recuperación total del animal.

Rodríguez señaló que, tras la inspección realizada en el predio del ejido Pozuelos de Arriba, no se encontraron otros animales con síntomas ni presencia de larvas, por lo que hasta el momento se mantiene como un caso aislado.

No obstante, indicó que se reforzó la vigilancia sanitaria en los ejidos de Frontera y se mantiene comunicación con productores y comisariados ejidales para que inspeccionen constantemente a sus animales y reporten de inmediato cualquier herida o lesión sospechosa.

El funcionario hizo un llamado a los ganaderos a no bajar la guardia y reportar oportunamente cualquier posible caso, a fin de evitar la propagación del gusano barrenador en la región.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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