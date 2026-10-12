Conmemoran en Frontera, Coahuila, 60 años del Plan DN-III-E

FRONTERA, COAH.- Con un encuentro deportivo y un reconocimiento a la labor del Ejército Mexicano, el municipio de Frontera conmemoró el 60 aniversario del Plan DN-III-E, estrategia de auxilio a la población ante desastres y situaciones de emergencia. La ceremonia cívico-deportiva fue encabezada por la alcaldesa Sara Irma Pérez, en la Unidad Deportiva Armando “Güero” Pruneda, donde destacó la importancia de mantener la coordinación entre el Ayuntamiento y las fuerzas armadas para proteger a las familias.

En el evento participó el teniente coronel Jorge Luis Cigarroa Durán, comandante del 105 Batallón de Infantería, además de representantes de la Guardia Nacional, autoridades municipales y representantes de los ámbitos educativo y deportivo.

Durante la conmemoración se reconocieron las seis décadas de servicio del Plan DN-III-E, mediante el cual el Ejército Mexicano brinda apoyo a la población en situaciones de riesgo y emergencia, con acciones enfocadas en salvaguardar vidas.

Como parte de las actividades, se realizó un encuentro de béisbol entre Acereros de la Liga Suárez Villastrigo y la Academia de Pilo Ramos, con el que se buscó fomentar la convivencia y fortalecer los lazos entre las instituciones y las familias de Frontera. La alcaldesa destacó que el deporte también es una herramienta para promover la disciplina, la unidad y la participación de la comunidad.

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