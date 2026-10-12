Conmemoran en Frontera, Coahuila, 60 años del Plan DN-III-E

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    Conmemoran en Frontera, Coahuila, 60 años del Plan DN-III-E
    Autoridades municipales y militares participaron en la conmemoración del 60 aniversario del Plan DN-III-E en Frontera. LIDIET MEXICANO
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Frontera conmemoró seis décadas del Plan DN-III-E con una ceremonia cívica y un encuentro de béisbol para reconocer la labor del Ejército Mexicano

FRONTERA, COAH.- Con un encuentro deportivo y un reconocimiento a la labor del Ejército Mexicano, el municipio de Frontera conmemoró el 60 aniversario del Plan DN-III-E, estrategia de auxilio a la población ante desastres y situaciones de emergencia.

La ceremonia cívico-deportiva fue encabezada por la alcaldesa Sara Irma Pérez, en la Unidad Deportiva Armando “Güero” Pruneda, donde destacó la importancia de mantener la coordinación entre el Ayuntamiento y las fuerzas armadas para proteger a las familias.

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$!El teniente coronel Jorge Luis Cigarroa Durán, comandante del 105 Batallón de Infantería, acudió al evento conmemorativo en Frontera.
El teniente coronel Jorge Luis Cigarroa Durán, comandante del 105 Batallón de Infantería, acudió al evento conmemorativo en Frontera. LIDIET MEXICANO

En el evento participó el teniente coronel Jorge Luis Cigarroa Durán, comandante del 105 Batallón de Infantería, además de representantes de la Guardia Nacional, autoridades municipales y representantes de los ámbitos educativo y deportivo.

$!La alcaldesa Sara Irma Pérez encabezó la ceremonia cívico-deportiva para reconocer los 60 años de servicio del Plan DN-III-E.
La alcaldesa Sara Irma Pérez encabezó la ceremonia cívico-deportiva para reconocer los 60 años de servicio del Plan DN-III-E. LIDIET MEXICANO

Durante la conmemoración se reconocieron las seis décadas de servicio del Plan DN-III-E, mediante el cual el Ejército Mexicano brinda apoyo a la población en situaciones de riesgo y emergencia, con acciones enfocadas en salvaguardar vidas.

$!Un encuentro de béisbol entre Acereros de la Liga Suárez Villastrigo y la Academia de Pilo Ramos formó parte de las actividades conmemorativas.
Un encuentro de béisbol entre Acereros de la Liga Suárez Villastrigo y la Academia de Pilo Ramos formó parte de las actividades conmemorativas. LIDIET MEXICANO

Como parte de las actividades, se realizó un encuentro de béisbol entre Acereros de la Liga Suárez Villastrigo y la Academia de Pilo Ramos, con el que se buscó fomentar la convivencia y fortalecer los lazos entre las instituciones y las familias de Frontera.

La alcaldesa destacó que el deporte también es una herramienta para promover la disciplina, la unidad y la participación de la comunidad.

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Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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