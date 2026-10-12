¡Refri sale volando! Mujer intenta sujetarlo en la parte trasera de una camioneta en Acuña, Coahuila

Un video que muestra a una mujer de edad avanzada intentando mantener un refrigerador en la parte trasera de una camioneta mientras circula por calles de la comunidad de Cedro, en Acuña, se viralizó en redes sociales y generó preocupación por el riesgo al que estuvo expuesta. La grabación fue difundida en TikTok por el usuario jota_erres.klan y posteriormente retomada por diversos medios de comunicación. En las imágenes se observa a la mujer colocada en la parte posterior del vehículo, sujetando el electrodoméstico para evitar que se mueva durante el trayecto.

Sin embargo, cuando la camioneta realiza una vuelta, el peso del refrigerador vence los esfuerzos de la mujer y el aparato termina cayendo del vehículo. De acuerdo con lo que se aprecia en el video, el incidente no tuvo consecuencias mayores y el electrodoméstico fue el único objeto que cayó. La escena llamó la atención de los usuarios, quienes expresaron su preocupación por la seguridad de la mujer y cuestionaron la forma en que se transportaba un objeto de esas dimensiones y peso.

Entre los comentarios, algunos señalaron que el movimiento del refrigerador pudo haber provocado que la adulta mayor perdiera el equilibrio y cayera también de la camioneta, con el riesgo de sufrir lesiones. Otros usuarios lamentaron que la mujer tuviera que realizar esta tarea en condiciones que consideraron peligrosas y coincidieron en que un electrodoméstico de gran tamaño debe trasladarse con las medidas de sujeción adecuadas, sin poner en riesgo a las personas que participan en la maniobra. El video convirtió una situación cotidiana en un tema de conversación en plataformas digitales, donde la preocupación principal se centró en la integridad física de la mujer.

El caso también puso sobre la mesa los riesgos de transportar cargas voluminosas sin la debida seguridad. Sujetar manualmente un objeto pesado mientras una camioneta está en movimiento puede resultar insuficiente, especialmente al tomar una curva, cuando el desplazamiento de la carga puede comprometer el equilibrio de quienes viajan en la parte trasera. Aunque en esta ocasión el incidente terminó con la caída del refrigerador, y un video viral más, las imágenes muestran cómo una maniobra de este tipo pudo haber tenido consecuencias más graves para la mujer.