Consterna muerte de niño en kínder de Monclova; familia pide esclarecer tragedia

El pequeño Ian Gael Hernández, habitante de la colonia Cañada, fue trasladado de emergencia por sus familiares al Hospital Amparo Pape después de resultar gravemente herido. Sin embargo, pese a la rapidez con la que intentaron auxiliarlo, el menor llegó al nosocomio sin signos vitales.

MONCLOVA, COAH.- Una mañana que parecía normal terminó en tragedia para una familia de Monclova , luego de que un niño de seis años perdiera la vida tras sufrir un accidente mientras se encontraba dentro de un jardín de niños.

De acuerdo con los primeros reportes, el niño se encontraba jugando en el área de columpios del plantel cuando presuntamente una parte de la estructura se desprendió. Esto provocó que cayera y se golpeara en la cabeza contra unas piedras.

El dolor y la desesperación invadieron a su madre, Escarleth Guel Puente, quien relató a las autoridades cómo ocurrió el accidente que hoy mantiene consternada a la comunidad.

Tras confirmarse el fallecimiento del menor, elementos de la Agencia de Investigación Criminal acudieron al jardín de niños para iniciar las diligencias correspondientes. El área de juegos permaneció acordonada mientras peritos realizaban las investigaciones para determinar si existió alguna falla o negligencia en las instalaciones.

La muerte del pequeño Ian Gael generó indignación y tristeza entre ciudadanos y padres de familia, quienes pidieron revisar las condiciones de seguridad en las escuelas para evitar que otra familia atraviese por una tragedia similar.

Mientras tanto, familiares del menor solicitaron justicia y exigieron que las autoridades esclarezcan cómo ocurrió el accidente.