Muere niño de 9 años atropellado mientras viajaba en bicicleta en Monclova

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    Muere niño de 9 años atropellado mientras viajaba en bicicleta en Monclova
    El conductor de la camioneta involucrada fue puesto a disposición del Ministerio Público mientras continúan las investigaciones para determinar la mecánica exacta del accidente. REDES SOCIALES

El conductor involucrado quedó a disposición del Ministerio Público, mientras peritos realizan las investigaciones para deslindar responsabilidades

MONCLOVA, COAH.- Una salida dominical terminó en tragedia para una familia de Monclova luego de que un menor de nueve años falleciera tras ser atropellado por una camioneta cuando circulaba en bicicleta por el sector oriente de la ciudad.

El fatal accidente ocurrió la tarde del domingo sobre la avenida Revolución Mexicana, en las inmediaciones de la colonia Tierra y Esperanza, cerca de los campos deportivos Garibay. El percance generó una amplia movilización de corporaciones de seguridad, agentes de tránsito y cuerpos de auxilio.

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La víctima fue identificada como Dominic Alejandro, de nueve años de edad, quien se desplazaba a bordo de una bicicleta color azul sobre la calle Primero de Mayo con dirección al oriente de la ciudad. De acuerdo con las primeras diligencias, el menor intentaba cruzar la transitada vialidad cuando ocurrió el accidente.

Las investigaciones preliminares indican que el niño logró avanzar hasta el camellón central después de atravesar los primeros carriles de circulación. Sin embargo, al intentar continuar su trayecto hacia el otro extremo de la avenida, ingresó nuevamente a la circulación vehicular sin advertir la proximidad de una camioneta que avanzaba por el lugar.

La unidad involucrada era una camioneta Chevrolet de doble cabina que circulaba por la avenida Revolución Mexicana. Según las indagatorias iniciales, el conductor realizó maniobras para intentar evitar el impacto e incluso trató de detener la marcha del vehículo; no obstante, la distancia entre la unidad y el menor fue insuficiente para impedir la colisión.

El golpe provocó que el niño fuera proyectado violentamente contra el pavimento. La bicicleta quedó severamente dañada tras el impacto, mientras que el menor sufrió lesiones de extrema gravedad.

Personas que presenciaron lo ocurrido realizaron llamadas al sistema de emergencias, solicitando apoyo médico urgente. Minutos después arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes iniciaron la valoración correspondiente; sin embargo, únicamente pudieron confirmar que el menor ya había fallecido debido a las lesiones sufridas.

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Tras la confirmación del deceso, elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal acordonaron la zona para preservar evidencias y facilitar las labores periciales. Personal investigador realizó el levantamiento de indicios y la recopilación de información para establecer con precisión la mecánica del accidente.

El conductor de la camioneta fue asegurado y puesto a disposición del Ministerio Público, instancia que continuará con las investigaciones para determinar responsabilidades.

(Con información de medios locales)

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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