Construyen 88 viviendas en Monclova tras donación de terrenos; las venden en 630 mil

Monclova
/ 29 noviembre 2025
    Construyen 88 viviendas en Monclova tras donación de terrenos; las venden en 630 mil
    Ángel Mahatma Sánchez, titular de la SEVOT, explicó que gracias a la donación de dos lotes por parte del Gobierno de Coahuila fue posible concretar la construcción de 88 viviendas en Monclova. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Se han ahorrado 97 millones de pesos en la entrega de escrituras a bajo costo en el 2025

Tras la donación de dos lotes por parte del Gobierno de Coahuila, se concretó la construcción de 88 viviendas en el municipio de Monclova para ofrecerlas a bajo costo.

De acuerdo con Ángel Mahatma Sánchez, secretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial de Coahuila (SEVOT), las donaciones se hicieron tanto a la Comisión Nacional de Vivienda como al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

TE PUEDE INTERESAR: Frontera: Arranca electrificación en La Rielera y beneficia a más de mil habitantes

“Ahorita estamos por tener una última reunión en este año con el Infonavit, nada más para concretar si ya se entregaron las 14 primeras viviendas o cuántas van a ser. Ese es el trabajo que nos ha pedido que realicemos nuestro gobernador Manolo Jiménez, para poder garantizar que más familias vayan a tener un espacio digno en donde vivir. En alianza pudimos ya concretar estas construcciones y estamos a la espera de terminar con estas para empezar más que tenemos varias proyectadas”, afirmó Sánchez.

Agregó que, si bien no se han definido, ya existen varios polígonos que se pueden poner a disposición para que existan más construcciones en el estado.

Expuso que el monto máximo de precio que se publicó en el Diario Oficial de la Federación fue de 630 mil pesos, es decir, que una persona gane hasta dos salarios mínimos.

“Para esto tiene que ir directamente a las oficinas del Infonavit o acudir a los módulos, pero cualquier persona desde su aplicación puede meterse. Aquí no hay con que vayan con una persona y les diga que lo va a meter en una lista o que se acerquen con ella, no, es directamente en las instalaciones del Infonavit o directamente en su aplicación del Infonavit”, explicó el funcionario.

Sánchez también destacó que este año se entregaron poco más de 3 mil escrituras, por lo que se alcanzó la meta del 2025, similar a la de 2024.

“Nuestro gobernador nos encargó desde el primer minuto que si hubiera rezago en escrituras nos pusiéramos a revisar por qué está ese rezago, si es un tema de predial, si es un tema de falta de papelería, si algún notario no hizo el proceso rápido o por qué. El año pasado fueron poquito más de 3 mil, en este año cerramos con 3 mil exactas y bueno, pues esto beneficia a muchas familias y cada ahorro que se tiene por escritura que se ha entregado gracias al programa de nuestro gobernador de escrituras bajo costo, es un ahorro aproximado de 97 millones de pesos”, puntualizó.

