Continúan las detenciones por narcomenudeo en Cuatro Ciénegas; ahora aseguran dosis de cristal

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    Continúan las detenciones por narcomenudeo en Cuatro Ciénegas; ahora aseguran dosis de cristal
    José Saúl “N”, alias “Sorcho”, fue detenido en la colonia Venustiano Carranza tras ser sorprendido en posesión de varias bolsitas con una sustancia con características de cristal. CORTESÍA

Elementos del Mando Coordinado detuvieron a un hombre en Cuatro Ciénegas por la presunta posesión de varias dosis de una sustancia con características de cristal durante un operativo de vigilancia

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- Las acciones contra la venta y distribución de narcóticos continúan en el municipio de Cuatro Ciénegas, donde elementos del Mando Coordinado realizaron una nueva detención relacionada con la posesión de droga con características de cristal.

El más reciente aseguramiento ocurrió durante este sábado en el cruce de las calles Escobedo y Trabajemos Juntos, en la colonia Venustiano Carranza, donde fue detenido José Saúl “N”, alias “Sorcho”, de 53 años de edad.

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De acuerdo con el reporte policial, al momento de la intervención los agentes localizaron entre sus pertenencias cinco bolsitas transparentes que contenían una sustancia granulada y cristalina con características similares a la droga conocida como cristal, además de una bolsa tipo ziploc utilizada comúnmente para el empaque de narcóticos.

Tras el aseguramiento, el individuo fue puesto a disposición del Ministerio Público del Fuero Común en Monclova, instancia que determinará su situación legal y continuará con las investigaciones correspondientes.

Con esta detención, las corporaciones de seguridad mantienen los operativos de vigilancia y combate al narcomenudeo en distintos sectores de Cuatro Ciénegas, donde en las últimas semanas se han registrado diversos aseguramientos relacionados con la posesión y presunta comercialización de sustancias ilícitas.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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