Continúan las detenciones por narcomenudeo en Cuatro Ciénegas; ahora aseguran dosis de cristal

El más reciente aseguramiento ocurrió durante este sábado en el cruce de las calles Escobedo y Trabajemos Juntos, en la colonia Venustiano Carranza, donde fue detenido José Saúl “N”, alias “Sorcho”, de 53 años de edad.

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- Las acciones contra la venta y distribución de narcóticos continúan en el municipio de Cuatro Ciénegas , donde elementos del Mando Coordinado realizaron una nueva detención relacionada con la posesión de droga con características de cristal.

De acuerdo con el reporte policial, al momento de la intervención los agentes localizaron entre sus pertenencias cinco bolsitas transparentes que contenían una sustancia granulada y cristalina con características similares a la droga conocida como cristal, además de una bolsa tipo ziploc utilizada comúnmente para el empaque de narcóticos.

Tras el aseguramiento, el individuo fue puesto a disposición del Ministerio Público del Fuero Común en Monclova, instancia que determinará su situación legal y continuará con las investigaciones correspondientes.

Con esta detención, las corporaciones de seguridad mantienen los operativos de vigilancia y combate al narcomenudeo en distintos sectores de Cuatro Ciénegas, donde en las últimas semanas se han registrado diversos aseguramientos relacionados con la posesión y presunta comercialización de sustancias ilícitas.