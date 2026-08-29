Convocan a jornada contra la desaparición en Monclova

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    Convocan a jornada contra la desaparición en Monclova
    En Coahuila se reportan 3,671 a 3,688 personas desaparecidas o no localizadas de carácter histórico ARCHIVO

Habrá toma de muestras genéticas en la plaza principal;

MONCLOVA, COAH.- Con el objetivo de visibilizar la problemática de las personas desaparecidas y promover la identificación de restos mediante la toma de muestras de ADN, este domingo 30 de agosto se llevará a cabo en Monclova una jornada por el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.

La actividad es convocada por el colectivo “Juntos en acción por nuestros desaparecidos de la Región Centro de Coahuila”, en coordinación con la Parroquia del Verbo Encarnado, y contempla una jornada de toma de muestras sanguíneas, además de una marcha y diversas dinámicas de concientización.

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La toma de muestras se realizará de 10:00 a 17:00 horas en la Plaza Principal de Monclova. Los organizadores señalaron que no es necesario presentar una denuncia para participar y que el servicio será confidencial.

Posteriormente, a las 18:30 horas se realizará el pase de lista y una marcha que partirá de la Plaza Principal para recorrer la calle Zaragoza hasta Abasolo, para posteriormente regresar por Hidalgo y concluir nuevamente en la plaza.

Como parte de las actividades de concientización, a las 19:15 horas se desarrollarán las dinámicas “Ficha de búsqueda” y “La silla vacía”, con las que se busca recordar a quienes permanecen ausentes y mantener presente la exigencia de sus familias por encontrarlos.

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El llamado de los colectivos es a participar vestidos de blanco y llevar una veladora, como símbolo de esperanza y acompañamiento para las familias que continúan en la búsqueda de sus seres queridos.

La jornada busca también generar conciencia sobre la importancia de contar con muestras genéticas que permitan avanzar en los procesos de identificación y dar respuestas a familias que durante años han esperado conocer el paradero de sus desaparecidos.

Bajo el mensaje “¿Por qué los buscamos? porque los amamos”, los organizadores hicieron extensiva la invitación a la ciudadanía a sumarse a las actividades y acompañar a las familias en esta lucha.

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Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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