Normativa de techo presupuestal no afectaría al Congreso de Coahuila; se mantiene entre los más austeros del país

Entre las modificaciones aprobadas se encuentra la incorporación de un techo presupuestal anual del Congreso del Estado, que no podrá superar el 0.70 por ciento del Presupuesto de Egresos de Coahuila.

La reforma aprobada por el Congreso del Estado el pasado 30 de junio, mediante la cual se armonizó la Constitución Política de Coahuila con las modificaciones realizadas a la Constitución federal en el marco del llamado ‘Plan B’, no representaría una afectación presupuestal para el Poder Legislativo estatal.

Al comparar este límite con los presupuestos aprobados para el Congreso y los egresos estatales de los últimos tres ejercicios, se observa que el Poder Legislativo se encuentra muy por debajo del porcentaje establecido.

Para 2026, el Presupuesto de Egresos de Coahuila asciende a 78 mil 370 millones 54 mil 493.19 pesos, mientras que el presupuesto asignado al Congreso del Estado es de 251 millones 786 mil 553.41 pesos. Esta cantidad representa aproximadamente 0.32 por ciento del gasto estatal.

Con el límite de 0.70 por ciento, el Congreso podría disponer de hasta 548 millones 590 mil 381.45 pesos, de acuerdo con el monto total del presupuesto estatal. La diferencia entre ese máximo y el presupuesto aprobado para el Poder Legislativo es de alrededor de 296.8 millones de pesos.

La proporción también se mantuvo por debajo del nuevo techo durante los dos ejercicios anteriores. En 2025, el Presupuesto de Egresos estatal fue de 71 mil 867 millones de pesos y el Congreso contó con 239 millones 806 mil 276 pesos, equivalente a 0.33 por ciento.

En 2024, con un presupuesto estatal de 68 mil 429 millones 328 mil 540 pesos y un presupuesto legislativo de 239 millones 806 mil 276 pesos, la proporción fue de aproximadamente 0.35 por ciento.

Durante el primer año de funciones de la actual Legislatura, el Congreso de Coahuila también fue objeto de medición en el Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que contiene información correspondiente a 2024.