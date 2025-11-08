Recuperan en Lerdo, Durango camioneta robada a mano armada en Torreón

Torreón
/ 8 noviembre 2025
    Recuperan en Lerdo, Durango camioneta robada a mano armada en Torreón
    La camioneta fue localizada en una gasolinera de Lerdo gracias al sistema de rastreo vehicular. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

El vehículo, una Tahoe 2025, fue despojado con violencia y localizado horas después en Lerdo

LERDO, DGO.- Una rápida coordinación entre corporaciones de seguridad de Coahuila y Durango permitió recuperar una camioneta Chevrolet Tahoe modelo 2025 que había sido robada a mano armada este sábado en Torreón.

El atraco ocurrió alrededor de las 13:00 horas sobre el Periférico Raúl López Sánchez, a la altura del Alsuper Campesino, donde tres sujetos interceptaron a la víctima y la despojaron del vehículo.

Tras el reporte, elementos de la Policía Municipal y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) activaron el sistema de rastreo vehicular, cuyo señalamiento llevó a las autoridades hasta la ciudad de Lerdo, Durango.

En una gasolinera de aquel municipio, los agentes ubicaron la camioneta con placas FXK682E, logrando su aseguramiento sin que se registraran enfrentamientos.

La Fiscalía General del Estado de Coahuila tomó posesión del vehículo y continuará con las investigaciones para identificar y detener a los tres responsables.

Autoridades destacaron la eficacia de la comunicación entre corporaciones y el uso de tecnologías de rastreo como factores clave para la pronta recuperación del automóvil.

Temas


Robos
Seguridad
delitos

Localizaciones


Torreón

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

