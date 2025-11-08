Recuperan en Lerdo, Durango camioneta robada a mano armada en Torreón

LERDO, DGO.- Una rápida coordinación entre corporaciones de seguridad de Coahuila y Durango permitió recuperar una camioneta Chevrolet Tahoe modelo 2025 que había sido robada a mano armada este sábado en Torreón.

El atraco ocurrió alrededor de las 13:00 horas sobre el Periférico Raúl López Sánchez, a la altura del Alsuper Campesino, donde tres sujetos interceptaron a la víctima y la despojaron del vehículo.

Tras el reporte, elementos de la Policía Municipal y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) activaron el sistema de rastreo vehicular, cuyo señalamiento llevó a las autoridades hasta la ciudad de Lerdo, Durango.

En una gasolinera de aquel municipio, los agentes ubicaron la camioneta con placas FXK682E, logrando su aseguramiento sin que se registraran enfrentamientos.

La Fiscalía General del Estado de Coahuila tomó posesión del vehículo y continuará con las investigaciones para identificar y detener a los tres responsables.

Autoridades destacaron la eficacia de la comunicación entre corporaciones y el uso de tecnologías de rastreo como factores clave para la pronta recuperación del automóvil.