Cuatro Ciénegas convoca a su Primer Concurso de Nacimiento Tradicional

Monclova
/ 2 diciembre 2025
    Cuatro Ciénegas convoca a su Primer Concurso de Nacimiento Tradicional
    Autoridades municipales presentan la convocatoria que busca fortalecer la identidad local. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

El municipio invita a familias y grupos a preservar las costumbres decembrinas a través de nacimientos artesanales con sentido cultural y religioso

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- Para fortalecer la identidad local y promover las tradiciones navideñas, el Ayuntamiento de Cuatro Ciénegas abrió la convocatoria del Primer Concurso de Nacimiento Tradicional, dirigido a familias, grupos y ciudadanos interesados en preservar esta antigua expresión cultural.

La convocatoria, presentada por el alcalde Víctor Manuel Leija Vega, permanecerá abierta del 26 de noviembre al 3 de diciembre. Los participantes deberán elaborar nacimientos con elementos clásicos como el portal, los peregrinos, el Niño Jesús, arcángeles, reyes magos y pastores, piezas que serán evaluadas con base en creatividad, fidelidad a la tradición, armonía, detalles y presentación oral.

La premiación se realizará el 9 de diciembre a las 17:00 horas en el Museo Venustiano Carranza, donde se entregarán 2 mil 500 pesos al primer lugar, mil 500 al segundo y mil pesos al tercero. Para más información, los interesados pueden comunicarse al teléfono 866 178 4142.

$!Los nacimientos deberán incluir elementos tradicionales como el portal, pastores y reyes magos.
Los nacimientos deberán incluir elementos tradicionales como el portal, pastores y reyes magos. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

El presidente municipal destacó que este concurso va más allá de la estética: representa un acto de unión familiar y una forma de mantener vivos valores, historias y creencias que han dado identidad al municipio.

“El nacimiento tradicional es un símbolo que une a las familias y que representa nuestra historia, nuestra fe y nuestros valores. Cada pieza colocada en un nacimiento cuenta una historia”, expresó Leija Vega, quien invitó a la comunidad a sumarse a esta celebración y compartir su creatividad.

“Este concurso es una invitación a celebrar lo que nos une, a mostrar nuestro orgullo y a seguir trabajando juntos por un municipio con valores, cultura y un profundo sentido de pertenencia”, finalizó el edil.

