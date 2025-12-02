Cuatro Ciénegas convoca a su Primer Concurso de Nacimiento Tradicional

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- Para fortalecer la identidad local y promover las tradiciones navideñas, el Ayuntamiento de Cuatro Ciénegas abrió la convocatoria del Primer Concurso de Nacimiento Tradicional, dirigido a familias, grupos y ciudadanos interesados en preservar esta antigua expresión cultural.

La convocatoria, presentada por el alcalde Víctor Manuel Leija Vega, permanecerá abierta del 26 de noviembre al 3 de diciembre. Los participantes deberán elaborar nacimientos con elementos clásicos como el portal, los peregrinos, el Niño Jesús, arcángeles, reyes magos y pastores, piezas que serán evaluadas con base en creatividad, fidelidad a la tradición, armonía, detalles y presentación oral.

La premiación se realizará el 9 de diciembre a las 17:00 horas en el Museo Venustiano Carranza, donde se entregarán 2 mil 500 pesos al primer lugar, mil 500 al segundo y mil pesos al tercero. Para más información, los interesados pueden comunicarse al teléfono 866 178 4142.