Cuatro Ciénegas se ‘pinta de naranja’: Movimiento Ciudadano suma al alcalde Víctor Leija

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- El municipio de Cuatro Ciénegas se incorporó este fin de semana a las filas de Movimiento Ciudadano (MC) tras la adhesión del alcalde Víctor Leija, hecho que representa un cambio significativo en el panorama político de Coahuila y un avance estratégico para el partido naranja en el norte del país.

El alcalde Víctor Leija fue recibido oficialmente por el coordinador nacional de MC, Dante Delgado, y por el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, quienes le dieron la bienvenida con un mensaje de respaldo y reconocimiento a su trabajo en la región.

TE PUEDE INTERESAR: CTM garantiza aguinaldos: empresas de Monclova cumplirán en tiempo y forma

El movimiento fue calificado como un “golpe directo y simbólico” a los grupos tradicionales que se han mantenido en la política en la entidad. Líderes de Movimiento Ciudadano consideraron así, como “el último clavo al ataúd del PAN en Coahuila”, luego de que dicho partido perdiera a su único alcalde en funciones.

Desde Cuatro Ciénegas, cuna del expresidente Venustiano Carranza, dirigentes de Movimiento Ciudadano señalaron que la adhesión de Leija simboliza el inicio de una “nueva etapa de transformación política” en el estado, con una visión centrada en el bienestar ciudadano y en la consolidación de “La Nueva Política”.

“De manera directa y con un profundo significado simbólico para nuestro Movimiento, hoy Cuatro Ciénegas se pinta de naranja, representando así un golpe directo y contundente para los que se anquilosaron en el Palacio Rosa por más de cien años; representa el último clavo al ataúd del PAN en Coahuila, quienes pierden hoy a su único alcalde en el estado; representa un mensaje fuerte para Coahuila y todo México, donde ya mencionan que se ven nuevamente las tolvaneras a galope de los constitucionalistas al frente de la nueva Revolución Naranja, emanada del mismo corazón de Cuatro Ciénegas.

“En la cuna de don Venustiano Carranza comienza una metástasis benigna para la transformación de Coahuila y también para el bienestar de nuestra gente.

“Este es un trabajo de corazón y de entrega por nuestro Movimiento, que estampado tiene el himno de ‘La Nueva Política’, y como le dijeron ayer Luis Donaldo Colosio y don Dante Delgado al alcalde Víctor Leija: ‘Sea bienvenido al mejor equipo de México’¨.