CTM garantiza aguinaldos: empresas de Monclova cumplirán en tiempo y forma

Monclova
/ 10 noviembre 2025
    CTM garantiza aguinaldos: empresas de Monclova cumplirán en tiempo y forma
    Jorge Carlos Mata López, secretario general de la CTM en Monclova, señaló que todas las empresas de la Región Centro se declararon listas para cubrir aguinaldos y prestaciones de fin de año. FOTO: LIDIET MEXICANO/ VANGUARDIA

Las empresas ajustarán los periodos vacacionales desde el 18 y 22 de diciembre para evitar acumulación de días pendientes y mantener la operación sin afectaciones

MONCLOVA, COAH.- Buenas noticias para la clase trabajadora: el sector productivo de la Región Centro se declara listo para cumplir con los aguinaldos y prestaciones decembrinas.

El secretario general de la Federación Regional de la CTM en Monclova, Jorge Carlos Mata López, aseguró que las empresas están preparadas para pagar en tiempo y forma las obligaciones de fin de año, sin reportes de retrasos ni problemas de liquidez.

TE PUEDE INTERESAR: Monclova: Impulsan mejoras urbanas con más de 4 mdp en inversión

“Todas están preparadas para cumplir en tiempo”, confirmó el líder sindical, quien destacó que mantener la estabilidad laboral y económica es prioridad en este cierre de 2025.

Para cumplir con la ley y facilitar el descanso del personal, diversas industrias están reordenando sus periodos vacacionales. Mata López explicó que algunas empresas iniciarán sus descansos desde el 18 de diciembre, mientras que otras lo harán a partir del día 22, con el fin de equilibrar la producción y evitar sanciones por acumulación de días no utilizados.

“El objetivo es que los trabajadores puedan disfrutar de su descanso y las empresas mantengan el ritmo productivo”, señaló.

Aunque el ingreso extra está asegurado, la CTM lanzó una advertencia ante las ofertas del Buen Fin y la temporada navideña. Mata López exhortó a los trabajadores a administrar con prudencia su dinero y evitar los créditos que podrían afectar su economía el próximo año.

“Las casas comerciales ofrecen créditos fáciles, pero luego los terminamos pagando un año y medio después”, advirtió el dirigente, quien pidió a las familias planear sus gastos y priorizar necesidades para enfrentar con estabilidad la llamada cuesta de enero.

Temas


Economía
trabajadores
Empresas

Localizaciones


Monclova

Organizaciones


Ctm

true

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Emanuel Olache, explicó que las variaciones de temperatura y el uso de calentadores domésticos influyen en el aumento de días con mala calidad del aire durante la temporada invernal.

Aumentan días con mala calidad del aire por variaciones de temperatura y uso de calentadores: Dirección de Medio Ambiente de Saltillo
Autoridades municipales acudieron al lugar para dialogar con los manifestantes y acordar medidas preventivas.

Instalará Ayuntamiento de Saltillo mesa de trabajo para gestionar puente peatonal en Lomas del Sur
El instituto hace un llamado a completar esquemas de vacunación por la temporada de frío.

IMSS Coahuila llama a reforzar la vacunación para prevenir neumonía
El director general del COBAC informó que cerca del 10 por ciento del personal docente trabaja con contratos temporales desde hace siete años, debido a la falta de recursos federales y a la ausencia de concursos para otorgar plazas.

Desde 2018, 10% de docentes del Colegio de Bachilleres de Coahuila trabaja sin plaza
La presidenta del Congreso de Coahuila, Luz Elena Morales, destacó que la entidad solo cuenta con tres proyectos federales en el Presupuesto de Egresos 2026, por lo que será necesario continuar con la gestoría desde el Gobierno estatal y el Congreso local.

Coahuila deberá mantener gestión por falta de nuevos proyectos federales: Luz Elena Morales
La Sedu de Coahuila recuerda que los estudios cursados sin RVOE carecen de validez oficial y no permiten titularse ni continuar con posgrado.

Estudiantes de Coahuila pueden denunciar irregularidades con RVOE; conoce cómo
true

POLITICÓN: Reiteran reclamo en Durango por ‘extorsión’ de la CATEM; piden no bajar la guardia en Coahuila
Un atolototote

Un atolototote