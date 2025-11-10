CTM garantiza aguinaldos: empresas de Monclova cumplirán en tiempo y forma

MONCLOVA, COAH.- Buenas noticias para la clase trabajadora: el sector productivo de la Región Centro se declara listo para cumplir con los aguinaldos y prestaciones decembrinas.

El secretario general de la Federación Regional de la CTM en Monclova, Jorge Carlos Mata López, aseguró que las empresas están preparadas para pagar en tiempo y forma las obligaciones de fin de año, sin reportes de retrasos ni problemas de liquidez.

“Todas están preparadas para cumplir en tiempo”, confirmó el líder sindical, quien destacó que mantener la estabilidad laboral y económica es prioridad en este cierre de 2025.

Para cumplir con la ley y facilitar el descanso del personal, diversas industrias están reordenando sus periodos vacacionales. Mata López explicó que algunas empresas iniciarán sus descansos desde el 18 de diciembre, mientras que otras lo harán a partir del día 22, con el fin de equilibrar la producción y evitar sanciones por acumulación de días no utilizados.

“El objetivo es que los trabajadores puedan disfrutar de su descanso y las empresas mantengan el ritmo productivo”, señaló.

Aunque el ingreso extra está asegurado, la CTM lanzó una advertencia ante las ofertas del Buen Fin y la temporada navideña. Mata López exhortó a los trabajadores a administrar con prudencia su dinero y evitar los créditos que podrían afectar su economía el próximo año.

“Las casas comerciales ofrecen créditos fáciles, pero luego los terminamos pagando un año y medio después”, advirtió el dirigente, quien pidió a las familias planear sus gastos y priorizar necesidades para enfrentar con estabilidad la llamada cuesta de enero.