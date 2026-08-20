Cuatro Ciénegas se suma al plan nacional de transformación digital contra la burocracia

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    Cuatro Ciénegas se suma al plan nacional de transformación digital contra la burocracia
    Autoridades municipales de Cuatro Ciénegas participaron en la firma del pacto nacional contra la burocracia. CORTESÍA

El Municipio del Pueblo Mágico participó en la firma del acuerdo que plantea simplificar y digitalizar servicios públicos

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- El municipio de Cuatro Ciénegas se incorporó al Pacto Nacional para la Implementación de la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, acuerdo que busca reducir cargas administrativas y avanzar hacia procesos más sencillos y digitales para ciudadanos y empresas.

La participación municipal se dio durante la firma del pacto, que reúne a autoridades de distintos niveles de gobierno para establecer acciones encaminadas a simplificar, homologar y digitalizar trámites y servicios públicos.

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La legislación plantea que los gobiernos municipales revisen sus procedimientos para detectar trámites innecesarios, reducir requisitos y facilitar la realización de gestiones mediante herramientas digitales. El objetivo es disminuir tiempos y costos para quienes necesitan realizar algún procedimiento ante las autoridades.

Para Cuatro Ciénegas, la adhesión representa el inicio de un proceso que deberá traducirse en medidas concretas dentro de la administración municipal. Entre los cambios previstos por el nuevo modelo se encuentran la incorporación de expedientes digitales, mecanismos de identificación electrónica e intercambio de información entre dependencias.

La ley también contempla que los municipios cuenten con una autoridad responsable de coordinar las tareas de simplificación y digitalización, además de establecer una agenda para avanzar gradualmente en la transformación de sus trámites.

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La firma del pacto, por sí misma, no implica que los procedimientos municipales hayan sido eliminados o digitalizados de inmediato. El siguiente paso será definir qué trámites serán intervenidos, cuáles podrán realizarse en línea y los plazos para aplicar las modificaciones.

Para los habitantes de Cuatro Ciénegas, el impacto del acuerdo dependerá de que estas medidas lleguen a gestiones cotidianas y reduzcan efectivamente las vueltas, requisitos y tiempos necesarios para obtener servicios municipales.

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Antonio Santos

Antonio Santos

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