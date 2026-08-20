Advierte Policía Cibernética de Coahuila ante fraudes: ‘antes de transferir, detente y verifica’

La Policía Cibernética de Coahuila emitió recomendaciones a través de sus redes sociales para prevenir posibles fraudes mediante mensajes enviados desde números desconocidos, una modalidad en la que los delincuentes buscan hacerse pasar por familiares o personas cercanas para solicitar dinero con carácter de urgencia. Bajo la pregunta “¿Qué harías tú?”, la corporación planteó a los usuarios una situación hipotética a través de WhatsApp. En la imagen se muestra un mensaje recibido desde un número desconocido que señala: “Hola mamá, cambié de número. Se me descompuso el celular. ¿Me puedes hacer un depósito? Es urgente?”.

Ante este tipo de mensajes, la Policía Cibernética recomienda verificar el número que ya se tiene registrado de la persona o familiar antes de realizar cualquier depósito o compartir información personal. La urgencia planteada en el mensaje no debe ser motivo para actuar de manera inmediata sin comprobar primero la identidad de quien solicita el dinero. Entre las medidas preventivas también se encuentra evitar proporcionar datos bancarios, contraseñas, códigos de seguridad o información personal mediante mensajes de WhatsApp, incluso cuando la persona que escribe asegure ser un familiar. Los usuarios pueden realizar una llamada al número habitual del supuesto remitente para confirmar si realmente cambió de teléfono.

Otra recomendación es no abrir enlaces, descargar archivos ni seguir instrucciones enviadas desde números desconocidos, ya que podrían conducir a sitios fraudulentos o comprometer la seguridad de los dispositivos. También es conveniente activar la verificación en dos pasos en las cuentas de mensajería y redes sociales.

En caso de recibir una solicitud de dinero, se recomienda conservar los mensajes y evidencias de la conversación y reportar el número desde el que se realizó el contacto. La Policía Cibernética llamó a la ciudadanía a mantener la calma, verificar cualquier petición inusual y evitar tomar decisiones financieras bajo presión.