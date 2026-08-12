Dan 12 años de prisión a traficante de migrantes en Coahuila

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    Dan 12 años de prisión a traficante de migrantes en Coahuila
    Ponciano “N” también está relacionado con una investigación por su posible participación en los delitos de homicidio. CORTESÍA

Ponciano ‘N’ habrá transportado a 160 extranjeros que se encuentan de manera ilegal en el País

MONCLOVA, COAH.- 12 años de prisión y una multa de 721 mil 650 pesos es lo que la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo en contra de Ponciano “N”, al comprobar su responsabilidad penal en el delito de tráfico de migrantes con agravante.

El Ministerio Público de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), en su representación en Coahuila, aportó las pruebas contundentes para obtener dicha pena, una vez que demostró que esta persona transportó a 160 personas de origen extranjero quienes no contaban con la documentación que acreditara su estancia legal en el País.

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Al momento de su detención, en marzo de 2022, los elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), también asistieron a los extranjeros con el apoyo de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), Fiscalía General de Coahuila, Policía Municipal de Monclova, Instituto Nacional de Migración (INM) y la Secretaría de Gobierno del Estado.

$!Los migrantes eran trasladados hacinados en la caja de un tráiler.
Los migrantes eran trasladados hacinados en la caja de un tráiler. CORTESÍA

De acuerdo con los hechos, Ponciano “N” conducía un tractocamión con semirremolque que dejó abandonado en la colonia Petrolera, de la ciudad de Monclova, y en cuyo interior, viajaban las personas extranjeras referidas y quienes habían pagado para ser trasladadas a la frontera de Estados Unidos de América.

Ponciano “N” también está relacionado con una investigación por su posible participación en los delitos de homicidio y tentativa de homicidio en perjuicio de las personas extranjeras, integrada por la Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza.

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