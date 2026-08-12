Propone el legislador coahuilense Torres Cofiño deducir gastos por cuidado de adultos mayores

La propuesta busca incorporar como deducibles los pagos por cuidados domiciliarios, servicios de enfermería, terapias, alimentos especiales y equipamiento médico, al reconocer que el envejecimiento de la población está trasladando una creciente carga económica y de atención a los hogares mexicanos.

TORREÓN, COAHUILA.- El diputado federal del PAN, Marcelo Torres Cofiño, presentó una iniciativa para reformar el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR), con el propósito de permitir que las familias deduzcan los gastos destinados al cuidado de personas adultas mayores que sean familiares directos, siempre que cuenten con la documentación fiscal correspondiente.

“El cuidado de un adulto mayor no es un lujo; es una responsabilidad. Muchas familias hacen sacrificios extraordinarios para que sus padres puedan permanecer en casa, rodeados de quienes más los quieren. Ese esfuerzo merece ser reconocido”, expresó el legislador.

Torres Cofiño señaló que México atraviesa un proceso acelerado de envejecimiento, mientras disminuye el número de integrantes de las familias con posibilidades de asumir cuidados permanentes. Pese a ello, consideró que la legislación fiscal no contempla plenamente los recursos que los hogares destinan a atender a padres y abuelos.

El diputado sostuvo que incentivar el cuidado en casa también puede contribuir a reducir presiones sobre los sistemas públicos de salud y asistencia social, al tiempo que fortalece la permanencia de las personas mayores en un entorno familiar.

La iniciativa, añadió, busca respaldar principalmente a sectores de clase media que suelen quedar fuera de programas sociales, pero absorben de forma directa los costos de tratamientos, atención especializada y asistencia cotidiana de sus familiares.

“No hablamos de privilegios, sino de hacer justicia a millones de familias que cuidan con amor, responsabilidad y enormes sacrificios a quienes antes cuidaron de nosotros”, afirmó.

El panista consideró que la reforma representaría un avance hacia una política pública más sensible al envejecimiento demográfico y una herramienta complementaria para fortalecer un sistema nacional de cuidados.