Dan 48 horas a síndico de AHMSA para acreditar posibles compradores en Monclova

MONCLOVA, COAH.- El Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles dio un plazo de 48 horas al síndico Víctor Manuel Aguilera Gómez para informar y documentar las gestiones realizadas para la venta de Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte (MINOSA), así como acreditar la existencia de posibles compradores. La jueza Ruth Haggi Huerta García ordenó al síndico presentar un informe detallado sobre las gestiones realizadas rumbo al remate de los activos de las empresas, además de entregar la documentación que permita conocer quiénes están interesados en adquirir las unidades productivas.

Uno de los puntos centrales del requerimiento es que Aguilera Gómez exhiba las cartas de conformidad firmadas por los acreedores garantizados y fiduciarios, pues su autorización resulta necesaria para que los bienes que respaldan sus créditos puedan ser incluidos dentro del procedimiento especial de subasta pública. El juzgado también exigió que se aclare si actualmente existen postores formalmente registrados y en condiciones de participar en el proceso, así como si alguno de ellos ya cumplió con la garantía de seriedad establecida en el calendario del remate. El requerimiento buscaría despejar la incertidumbre sobre la existencia de compradores y evitar que el proceso avance únicamente sobre expectativas, sin que haya postores que hayan cumplido formalmente con los requisitos establecidos. Además, el informe deberá precisar si alguno de los acreedores garantizados ha manifestado formalmente su intención de quedarse con las unidades productivas de AHMSA y MINOSA. La exigencia ocurre mientras avanzan los plazos legales del concurso mercantil y ante el riesgo de que nuevas demoras terminen afectando todavía más el valor de los bienes que forman parte de la masa de la quiebra.

La falta de certeza sobre los posibles compradores, las garantías y el respaldo de los acreedores podría generar nuevas dilaciones en un proceso que mantiene en espera a miles de trabajadores y acreedores. El requerimiento establece que, si el síndico no entrega la información y documentación solicitadas dentro de las 48 horas, se le impondrá una multa equivalente a 120 Unidades de Medida y Actualización (UMA). Para garantizar que el requerimiento llegue de manera inmediata, la jueza autorizó que Aguilera Gómez sea notificado personalmente incluso mediante la aplicación de mensajería WhatsApp. Con el plazo de 48 horas, el requerimiento pondría nuevamente bajo presión al síndico, quien deberá demostrar documentalmente si el proceso de venta de AHMSA cuenta con interesados y con las condiciones necesarias para avanzar. El proceso de venta de las unidades productivas de AHMSA y MINOSA continúa sujeto a los plazos establecidos dentro del concurso mercantil.

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