Monclova: proyecta Yura Harness generar mil empleos más en su primera etapa

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    Monclova: proyecta Yura Harness generar mil empleos más en su primera etapa
    Carlos Villarreal informó que Yura Harness se encuentra en las etapas finales previas al inicio de operaciones y mantiene su proceso de contratación en Monclova. LIDIET MEXICANO

Carlos Villarreal informó que la empresa avanza en la contratación y prevé incorporar las nuevas plazas de manera gradual hasta los primeros meses de 2027

MONCLOVA, COAH.- Yura Harness proyecta generar alrededor de mil empleos adicionales en Monclova de aquí a los primeros meses de 2027 como parte de la primera etapa de su proyecto, informó el alcalde Carlos Villarreal Pérez.

El presidente municipal señaló que la compañía ya registra avances en su proceso de contratación y se encuentra en las etapas finales previas al arranque de operaciones. Detalló que este jueves sostendría una reunión con directivos de Yura para revisar el avance del proyecto y las acciones de coordinación con el municipio.

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“Ellos ya están en sus etapas finales, están recibiendo clientes para validar los procesos. También vienen directivos de mayor jerarquía dentro de su organización para validar los proyectos que están realizando y dar el visto bueno de todo lo que se está haciendo”, explicó.

Villarreal Pérez señaló que las visitas de clientes y directivos forman parte del proceso previo al inicio de operaciones, en el que se revisan los procedimientos desarrollados en la planta. Agregó que previamente se realizó una reunión en las instalaciones que Yura tiene en Torreón para dar seguimiento a los proyectos de la compañía.

“En base a eso podemos seguir construyendo la ruta para fortalecernos con ellos mismos, fortalecer sus líneas de acción que tienen hacia el futuro y seguir trabajando en equipo para el día a día de nuestras familias”, comentó.

Respecto a la generación de empleo, el alcalde indicó que la empresa todavía contempla incorporar aproximadamente mil trabajadores durante los próximos meses, plazas que corresponden únicamente a la primera etapa del proyecto y que se sumarían gradualmente conforme avancen sus operaciones.

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“Ellos ya han avanzado en su contratación y tienen proyectado todavía aproximadamente mil empleos más de esta fecha a los primeros meses del 2027 en su primera etapa”, afirmó.

Villarreal Pérez sostuvo que el municipio mantendrá la coordinación con Yura durante el arranque de operaciones y posteriormente en los proyectos y líneas de crecimiento que la compañía contemple desarrollar en Monclova.

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Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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