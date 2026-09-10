Monclova: proyecta Yura Harness generar mil empleos más en su primera etapa

El presidente municipal señaló que la compañía ya registra avances en su proceso de contratación y se encuentra en las etapas finales previas al arranque de operaciones. Detalló que este jueves sostendría una reunión con directivos de Yura para revisar el avance del proyecto y las acciones de coordinación con el municipio.

MONCLOVA, COAH.- Yura Harness proyecta generar alrededor de mil empleos adicionales en Monclova de aquí a los primeros meses de 2027 como parte de la primera etapa de su proyecto, informó el alcalde Carlos Villarreal Pérez.

“Ellos ya están en sus etapas finales, están recibiendo clientes para validar los procesos. También vienen directivos de mayor jerarquía dentro de su organización para validar los proyectos que están realizando y dar el visto bueno de todo lo que se está haciendo”, explicó.

Villarreal Pérez señaló que las visitas de clientes y directivos forman parte del proceso previo al inicio de operaciones, en el que se revisan los procedimientos desarrollados en la planta. Agregó que previamente se realizó una reunión en las instalaciones que Yura tiene en Torreón para dar seguimiento a los proyectos de la compañía.

“En base a eso podemos seguir construyendo la ruta para fortalecernos con ellos mismos, fortalecer sus líneas de acción que tienen hacia el futuro y seguir trabajando en equipo para el día a día de nuestras familias”, comentó.

Respecto a la generación de empleo, el alcalde indicó que la empresa todavía contempla incorporar aproximadamente mil trabajadores durante los próximos meses, plazas que corresponden únicamente a la primera etapa del proyecto y que se sumarían gradualmente conforme avancen sus operaciones.