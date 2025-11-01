Dan de alta a sobrina de la normalista fallecida tras superar dengue en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Mientras aún pesa la ausencia de la joven normalista Paulina Valadez Rodríguez, su familia encuentra un respiro en medio del dolor: Emily Nicole Mata Valadez, de apenas 12 años, fue dada de alta tras vencer un cuadro de dengue grave que la mantuvo hospitalizada varios días en el IMSS, en Monclova.

La madre de la menor, Dulce Clarissa Valadez, compartió entre lágrimas el contraste que vive: el alivio por ver a su hija recuperarse y la tristeza de no haber podido despedirse de su hermana, víctima del mismo virus.

“Imagínese cómo me siento de no haber ido al velorio. Quise ir, pero mi hija me necesitaba aquí, y me regresé con ella”, relató.

Emily, alumna de sexto de primaria, respondió favorablemente a una transfusión de plaquetas que marcó el punto de inflexión en su tratamiento. De terapia intensiva pasó a piso, y finalmente a casa, donde ahora continúa su recuperación rodeada de su familia.

“Mi niña es muy fuerte. Superó el dengue grave y ya está de vuelta en casa”, expresó Dulce con evidente alivio.

UNA FAMILIA MARCADA POR EL DENGUE

La historia de los Valadez resume la tragedia que ha golpeado a varias familias en la región centro del estado. La enfermedad arrebató la vida a Paulina Valadez, una joven estudiante normalista, apenas días antes de que su sobrina lograra salir adelante.

El caso también evidencia las consecuencias de la atención médica tardía. Dulce Clarissa sostiene que la muerte de su hermana pudo haberse evitado si se hubiera canalizado a tiempo su cuadro clínico.

“Pedimos que los médicos actúen más rápido cuando hay síntomas de dengue. El tiempo puede salvar vidas”, enfatizó.

EXIGEN MANTENER LA FUMIGACIÓN

Tras el alta médica de Emily, personal de salud realizó una fumigación general en la colonia donde vive la familia, ubicada entre los límites de San Buenaventura y Nadadores, una zona considerada vulnerable por la presencia del mosquito transmisor.

Aunque el operativo trajo cierto alivio, Dulce insiste en que las acciones deben mantenerse y ampliarse, pues aún hay familiares —incluidas sus hijas menores y la sobrina de Paulina— expuestos al riesgo.

“Ya fumigaron, pero no hay que bajar la guardia. No queremos que otra familia viva lo que nosotros pasamos”, advirtió.