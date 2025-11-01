Frontera refuerza acciones contra el dengue con campaña de descacharrización

FRONTERA, COAH.- Con el objetivo de proteger la salud de las familias y prevenir la propagación del dengue, la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú encabezó una nueva jornada de descacharrización en la colonia Bellavista, donde se recolectaron más de seis toneladas de desechos durante una intensa labor que incluyó la limpieza del arroyo Frontera.

Desde primeras horas de la mañana, cuadrillas municipales recorrieron calles, patios y terrenos baldíos para eliminar objetos y materiales que pudieran convertirse en criaderos del mosquito transmisor. Las acciones se realizaron con la participación activa de las y los vecinos, quienes colaboraron en la limpieza y el retiro de basura acumulada.

La alcaldesa reiteró que su administración mantiene una cruzada permanente por la salud pública, haciendo un llamado a la ciudadanía a sumarse a estas labores.

“Estamos trabajando por la salud de todas y todos. Nuestra prioridad es que ninguna familia sufra por enfermedades que podemos prevenir si actuamos juntos”, expresó Sara Irma Pérez.

La jornada fue coordinada por el doctor Miguel Ángel Sánchez Leija, director de Salud Municipal, en conjunto con el área de Servicios Primarios, que se encargó del retiro de cacharros y de preparar las zonas intervenidas para las acciones de fumigación programadas para la tarde.

El Gobierno Municipal de Frontera exhortó a la población a mantener patios limpios y libres de recipientes que acumulen agua, además de participar en las próximas campañas de limpieza que se desarrollarán en distintos sectores del municipio.

Finalmente, la alcaldesa agradeció la disposición de la ciudadanía y destacó que el trabajo conjunto es la mejor herramienta para prevenir enfermedades.

“Cuando trabajamos unidos, somos más fuertes. Cuidar de nuestra ciudad es cuidar la vida de nuestros hijos y de quienes amamos. Continuaremos con estas brigadas para mantener a Frontera limpia, sana y libre de dengue”, afirmó.