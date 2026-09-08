De El Marqués a Los Cascabeles, continúa la ruta de la Cabalgata Santo Domingo-Sabinas

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    De El Marqués a Los Cascabeles, continúa la ruta de la Cabalgata Santo Domingo-Sabinas
    Después de completar la tercera etapa, los participantes enfrentan aproximadamente 320 kilómetros durante los próximos tres días de la Cabalgata Santo Domingo-Sabinas. CORTESÍA

Después de completar la tercera etapa hasta Espinazo, los jinetes retomaron la ruta hacia Monclova, con aproximadamente 320 kilómetros por recorrer

MONCLOVA, COAH.— Luego de completar la tercera etapa de la Cabalgata Santo Domingo-Sabinas, los jinetes retomaron este martes el camino desde el ejido El Marqués con rumbo a Monclova, donde tienen como destino el Rancho Los Cascabeles, sede del próximo punto de descanso de la edición número 35 de esta tradicional travesía ecuestre.

La jornada ocurre después de que las cuadras Los Sahuaros y Los Llaneros completaran el recorrido Espinazo-El Marqués, iniciado alrededor de las 03:00 horas y con una duración de 7 horas y 25 minutos.

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Este martes, el contingente enfrenta una nueva etapa de la ruta, cuyo destino será el Rancho Los Cascabeles. En este punto se tiene preparado un recibimiento para los cabalgantes, con música en vivo, alberca, baños, espacio para acampar y una cena especial, además de la hospitalidad de quienes participan en la organización de esta tradición.

El descanso será también una pausa necesaria antes de continuar con la siguiente jornada. Este miércoles habrá un almuerzo y posteriormente la despedida para volver nuevamente a la ruta a caballo.

La parte que comienza representa uno de los tramos importantes de la travesía. Durante los próximos tres días, los participantes tienen por delante aproximadamente 320 kilómetros, lo que implicará nuevamente largas jornadas sobre la montura y exigirá resistencia tanto de los jinetes como de sus caballos.

La edición 35 de la Cabalgata Santo Domingo-Sabinas mantiene así su recorrido por caminos rurales de Coahuila, en una tradición que combina actividad ecuestre, convivencia y memoria histórica.

La cabalgata nació en 1992 como una recreación del recorrido realizado por los primeros pobladores de Sabinas y, después de más de tres décadas, se ha consolidado como una de las expresiones ecuestres de mayor arraigo en la entidad.

Más allá de las distancias, cada jornada representa para los participantes una experiencia colectiva marcada por el esfuerzo, la convivencia y la amistad que se genera durante los días de recorrido.

Con El Marqués ya superado, la columna ecuestre avanza ahora hacia Los Cascabeles. El descanso de esta noche dará paso a una nueva jornada que volverá a poner a los cabalgantes sobre sus monturas para continuar hacia el destino final.

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A medida que se acerca el cierre de la travesía, el cansancio comienza a mezclarse con la expectativa y la nostalgia propia de una aventura que, para sus participantes, no se mide únicamente en kilómetros recorridos, sino también en las experiencias compartidas a lo largo del camino.

La ruta continúa. Son 320 kilómetros más antes de poner punto final a una nueva edición de esta histórica cabalgata coahuilense.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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