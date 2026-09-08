Confirma Coahuila condiciones de seguridad para festejos del Grito de Independencia

El gobernador Manolo Jiménez Salinas confirmó que Coahuila cuenta con las condiciones de seguridad idóneas para desarrollar de manera pacífica los festejos patrios por el Grito de Independencia. Jiménez Salinas detalló que, desde la Mesa de Seguridad estatal, se desplegaron operativos preventivos coordinados con los 38 municipios para resguardar la tranquilidad de la población.

“Tenemos condiciones para llevar a cabo eventos de esta naturaleza gracias a un trabajo en equipo entre las instituciones de seguridad que, pues, mantiene a Coahuila como uno de los estados más seguros”, aseveró.

En este marco, anunció una convocatoria pública mediante la cual se elegirá a 50 ciudadanos coahuilenses para asistir como invitados de honor a la noche mexicana en Palacio de Gobierno. “Se abre la convocatoria para invitar a las y los ciudadanos a que participen en este giveaway y estamos invitando a 50 ciudadanas y ciudadanos coahuilenses”, indicó el gobernador. El mandatario precisó que la administración estatal cubrirá íntegramente los traslados, hospedaje y alimentación de los seleccionados, con el objetivo de garantizar una experiencia accesible para habitantes de todas las regiones.