Gobierno de Sheinbaum presenta avances del eje de atención a las causas de la Estrategia de Seguridad Pública

Durante la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum y como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, la Secretaría de Gobernación reportó avances en el eje denominado “atención a las causas” , cuyo objetivo es intervenir en los factores sociales que pueden favorecer la violencia y la incorporación de jóvenes a actividades delictivas.

La política de seguridad del gobierno federal busca ampliar su alcance más allá de las acciones policiales y de combate directo al delito.

A estas acciones se suman las llamadas Ferias de la Paz , concebidas como espacios de acercamiento entre autoridades y comunidades, así como los recorridos casa por casa. En estos últimos, además de identificar necesidades de las familias, se busca facilitar trámites relacionados con la identidad, entre ellos la obtención de actas de nacimiento.

La finalidad es modificar desde edades tempranas la relación con la violencia y fomentar alternativas de juego vinculadas con el aprendizaje y la convivencia.

La estrategia de desarme también se ha extendido al ámbito infantil. Las autoridades mantienen campañas para que niñas y niños entreguen juguetes que representan armas o promueven conductas bélicas y, a cambio, reciban juguetes educativos .

El mecanismo contempla la participación voluntaria de la población y se realiza bajo un esquema de anonimato, con la intención de facilitar que las personas puedan entregar armas que permanecen en los hogares sin enfrentar procesos que inhiban su participación.

De acuerdo con la funcionaria, entre el 1 de octubre de 2024 y la fecha de presentación del balance, ciudadanos de distintas partes del país entregaron 13 mil 157 armas de fuego a las autoridades a cambio de dinero en efectivo.

Uno de los principales resultados corresponde al programa de canje voluntario de armas de fuego .

Durante la presentación de resultados, la titular de la dependencia, Rosa Icela Rodríguez , destacó que una de las líneas de trabajo ha sido el desarme voluntario de la población, acompañado de programas educativos, laborales, deportivos y comunitarios.

EDUCACIÓN Y EMPLEO COMO HERRAMIENTAS DE PREVENCIÓN

Uno de los componentes centrales de la estrategia es la atención a las juventudes. La premisa planteada por Gobernación es que la seguridad no puede separarse de las condiciones sociales que rodean a las personas, particularmente de sus oportunidades educativas y laborales.

En este sentido, el gobierno federal estableció como meta incorporar a 400 mil estudiantes mediante la construcción, ampliación y transformación de planteles de educación media superior en distintas regiones del país.

El propósito es incrementar la disponibilidad de espacios educativos para jóvenes que se encuentran en una etapa considerada determinante para su desarrollo académico y profesional. La apuesta oficial consiste en que una mayor cobertura educativa contribuya también a reducir condiciones de vulnerabilidad social.

A esta política se suma la construcción de los primeros 60 centros México Imparable, espacios destinados a ofrecer alternativas de desarrollo a las juventudes a través del deporte, la cultura y actividades relacionadas con el bienestar y la salud mental.

El planteamiento busca que estos centros funcionen como puntos de encuentro comunitario y como opciones para que adolescentes y jóvenes puedan desarrollar habilidades, practicar actividades deportivas y culturales y establecer vínculos alejados de ambientes de violencia.

En materia laboral, la Secretaría de Gobernación informó además que más de 416 mil jóvenes se han incorporado al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, mediante el cual reciben capacitación para adquirir experiencia y habilidades que puedan facilitar posteriormente su incorporación al mercado laboral.

La lógica de esta vertiente de la estrategia es que ofrecer oportunidades de estudio, capacitación y empleo puede convertirse en una herramienta preventiva frente a fenómenos como la deserción escolar, la falta de oportunidades y el reclutamiento de jóvenes por grupos delictivos.

INTERVENCIÓN EN BARRIOS Y COMUNIDADES

El componente social también contempla programas dirigidos específicamente a municipios considerados prioritarios por sus condiciones de vulnerabilidad.

Entre ellos se encuentra Jóvenes Unen al Barrio, que pretende fortalecer la integración comunitaria y generar actividades colectivas para las nuevas generaciones.

A la par, el programa Boxeando por la Paz registra más de 31 mil participantes. La iniciativa utiliza la práctica deportiva como mecanismo de disciplina, convivencia y construcción de alternativas para niñas, niños y jóvenes.

Otro instrumento son los comités de Jóvenes por la Transformación, de los cuales se han conformado mil 837. Estos grupos buscan incorporar a las propias juventudes en actividades de participación comunitaria y fortalecer su papel dentro de sus localidades.

El conjunto de estas iniciativas parte de una premisa común: la prevención de la violencia no depende únicamente de incrementar la presencia de las fuerzas de seguridad, sino también de generar condiciones que permitan a los jóvenes encontrar alternativas de desarrollo dentro de sus propias comunidades.

APOYO A COMUNIDADES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

La estrategia incorpora además mecanismos de asistencia directa a poblaciones con mayores carencias.

En este apartado destaca el Tianguis del Bienestar, mediante el cual se distribuyen gratuitamente productos decomisados en las aduanas que pueden ser aprovechados por comunidades necesitadas.

Según el balance presentado por Gobernación, se han entregado más de 3.5 millones de artículos de primera necesidad, beneficiando a cerca de 446 mil personas en 35 municipios y 830 localidades.

La medida busca convertir mercancías que fueron decomisadas por las autoridades en bienes de utilidad social, particularmente en regiones donde existen mayores niveles de marginación y necesidades básicas insatisfechas.

De esta manera, el gobierno federal plantea que la atención de las causas de la violencia también debe incluir acciones de carácter económico y social que ayuden a reducir condiciones de vulnerabilidad.

LA APUESTA: PREVENIR ANTES QUE REACCIONAR

Los resultados presentados por Rosa Icela Rodríguez muestran una estrategia que intenta combinar distintos frentes: retiro de armas de los hogares, prevención de la violencia desde la infancia, ampliación de oportunidades educativas, capacitación laboral, deporte, cultura, participación juvenil y apoyo directo a comunidades.

El enfoque parte de considerar que la seguridad pública no comienza únicamente cuando ocurre un delito. Desde esta perspectiva, también implica intervenir previamente en los entornos donde se acumulan factores de riesgo y ampliar las oportunidades disponibles para la población.

Al cerrar su intervención, la secretaria de Gobernación sostuvo que la atención a las juventudes debe entenderse como un derecho fundamental y no como una concesión del gobierno.

Con ello, la administración federal coloca a la política social como uno de los componentes de su estrategia de seguridad, bajo la idea de que reducir la violencia requiere no solamente perseguir a quienes delinquen, sino también construir condiciones educativas, laborales, comunitarias y culturales que permitan a las nuevas generaciones contar con alternativas distintas a la violencia.