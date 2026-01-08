Denuncia adulto mayor retiro no autorizado de 200 mil pesos de su cuenta bancaria en Monclova

Monclova
/ 8 enero 2026
    Denuncia adulto mayor retiro no autorizado de 200 mil pesos de su cuenta bancaria en Monclova
    Las hijas del afectado acompañaron a su padre para intentar aclarar la situación, pero el banco no permitió acceder a videos ni documentos internos. FOTO: ESPECIAL

La familia presentó denuncias ante la FGE y la Condusef, exigiendo acceso a videos de seguridad y documentos internos del banco para esclarecer el presunto fraude

MONCLOVA, COAH.- La tranquilidad de un pensionado de 75 años se vio alterada cuando detectó un retiro de 200 mil pesos de su cuenta bancaria en BBVA, operación que asegura no realizó ni autorizó. Rolando González Treviño descubrió la anomalía al recibir su estado de cuenta en noviembre, alertando de inmediato a la institución financiera y a sus hijas, Mónica y Erika.

El retiro, según el registro del banco, se efectuó el 7 de octubre en ventanilla en la sucursal ubicada entre las calles Carranza y de la Fuente, en la zona centro de Monclova. González Treviño afirma que no acudió a la sucursal, conserva su tarjeta y NIP, y cuestiona cómo se concretó una operación de ese monto sin su presencia, cuando los procedimientos de BBVA para retiros elevados requieren identificación, firma y autorización del gerente.

Al intentar aclarar la situación, el pensionado acudió personalmente a la sucursal acompañado de su hija, pero asegura que no se le permitió acceder a grabaciones de videovigilancia ni a registros que corroboraran la transacción. La única referencia que recibió fue un papel manuscrito con la fecha y hora del retiro, considerado insuficiente por la familia.

“Ese dinero lo había guardado para emergencias. Cuando vi el retiro, me sorprendió porque nunca fui al banco”, declaró González. El adulto mayor levantó un reporte telefónico que BBVA invalidó días después, asegurando que la operación había sido realizada por él, sin proporcionar evidencia que respaldara esa afirmación.

Ante la falta de respuesta, Rolando González presentó una denuncia por presunto fraude bancario ante la Fiscalía General del Estado de Coahuila. La dependencia solicitó a BBVA las grabaciones de seguridad y documentación relacionada con la operación para integrar la carpeta de investigación. Paralelamente, la familia interpuso un reclamo ante la Condusef, que exigirá al banco responder antes del 5 de febrero.

Durante el proceso, el dinero apareció brevemente como “abono en investigación” en la cuenta, pero nunca fue restituido, aumentando la desconfianza de los afectados. La familia ha iniciado acciones para visibilizar el caso públicamente, denunciando posibles omisiones en los protocolos de seguridad y la falta de transparencia por parte de la institución financiera.

El caso refleja la vulnerabilidad de adultos mayores frente a operaciones bancarias irregulares y la necesidad de que los bancos proporcionen mecanismos claros para investigar movimientos no autorizados, garantizando restitución y trato digno a los afectados.

(Con información de medios locales)

Temas


Denuncias
Fraudes

Localizaciones


Monclova

Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

