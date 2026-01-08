Denuncia adulto mayor retiro no autorizado de 200 mil pesos de su cuenta bancaria en Monclova

MONCLOVA, COAH.- La tranquilidad de un pensionado de 75 años se vio alterada cuando detectó un retiro de 200 mil pesos de su cuenta bancaria en BBVA, operación que asegura no realizó ni autorizó. Rolando González Treviño descubrió la anomalía al recibir su estado de cuenta en noviembre, alertando de inmediato a la institución financiera y a sus hijas, Mónica y Erika.

El retiro, según el registro del banco, se efectuó el 7 de octubre en ventanilla en la sucursal ubicada entre las calles Carranza y de la Fuente, en la zona centro de Monclova. González Treviño afirma que no acudió a la sucursal, conserva su tarjeta y NIP, y cuestiona cómo se concretó una operación de ese monto sin su presencia, cuando los procedimientos de BBVA para retiros elevados requieren identificación, firma y autorización del gerente.

TE PUEDE INTERESAR: Joven intenta quitarse la vida tras crisis emocional en Castaños

Al intentar aclarar la situación, el pensionado acudió personalmente a la sucursal acompañado de su hija, pero asegura que no se le permitió acceder a grabaciones de videovigilancia ni a registros que corroboraran la transacción. La única referencia que recibió fue un papel manuscrito con la fecha y hora del retiro, considerado insuficiente por la familia.

“Ese dinero lo había guardado para emergencias. Cuando vi el retiro, me sorprendió porque nunca fui al banco”, declaró González. El adulto mayor levantó un reporte telefónico que BBVA invalidó días después, asegurando que la operación había sido realizada por él, sin proporcionar evidencia que respaldara esa afirmación.

Ante la falta de respuesta, Rolando González presentó una denuncia por presunto fraude bancario ante la Fiscalía General del Estado de Coahuila. La dependencia solicitó a BBVA las grabaciones de seguridad y documentación relacionada con la operación para integrar la carpeta de investigación. Paralelamente, la familia interpuso un reclamo ante la Condusef, que exigirá al banco responder antes del 5 de febrero.

Durante el proceso, el dinero apareció brevemente como “abono en investigación” en la cuenta, pero nunca fue restituido, aumentando la desconfianza de los afectados. La familia ha iniciado acciones para visibilizar el caso públicamente, denunciando posibles omisiones en los protocolos de seguridad y la falta de transparencia por parte de la institución financiera.

El caso refleja la vulnerabilidad de adultos mayores frente a operaciones bancarias irregulares y la necesidad de que los bancos proporcionen mecanismos claros para investigar movimientos no autorizados, garantizando restitución y trato digno a los afectados.

(Con información de medios locales)