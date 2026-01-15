Denuncia madre presunto abuso contra menor en kínder de Monclova

Monclova
/ 15 enero 2026
    Denuncia madre presunto abuso contra menor en kínder de Monclova
    Autoridades mantienen abierta una carpeta de investigación por el presunto caso. FOTO: ARCHIVO

La denuncia fue presentada ante la PRONIF y el caso permanece en etapa de investigación sin resolución oficial

MONCLOVA, COAH.– Una denuncia por un presunto caso de abuso sexual en perjuicio de una menor de edad mantiene abierta una carpeta de investigación en Monclova, luego de que una madre de familia señalara a un docente de educación física de un jardín de niños como presunto responsable.

El señalamiento involucra a una alumna de seis años de edad, identificada como Dulce “N”, quien, de acuerdo con la versión de su madre, habría manifestado de manera posterior una serie de conductas que levantaron sospechas sobre lo ocurrido al interior del plantel educativo ubicado en la colonia Miravalle.

Tras conocerse la situación, la menor fue canalizada a instancias de atención especializada, donde recibió valoración psicológica como parte de los protocolos de atención a víctimas. Según lo informado, durante dichas evaluaciones se identificaron elementos que motivaron la apertura formal de una investigación por parte de la autoridad competente. Aunque la niña fue dada de alta al encontrarse estable, continúa recibiendo seguimiento psicológico de manera externa.

La madre de la menor indicó que los hechos presuntamente habrían ocurrido cuando su hija cursaba el tercer grado de preescolar. Actualmente, la niña se encuentra inscrita en primero de primaria. Pese al avance del tiempo, el proceso legal permanece en etapa de investigación, sin que hasta ahora se haya informado sobre una resolución del caso.

De acuerdo con lo expresado por la denunciante, el docente señalado, identificado como Adolfo “N”, presuntamente continúa desempeñando funciones relacionadas con la atención de menores de edad, tanto dentro del ámbito escolar como en actividades deportivas, situación que ha generado preocupación en la familia.

La madre señaló que, según lo que la menor habría relatado, el profesor supuestamente la seguía cuando acudía al baño, además de que presuntamente incurrió en conductas inapropiadas y la habría intimidado para evitar que hablara sobre lo sucedido. Estos señalamientos forman parte del contenido de la denuncia presentada ante las autoridades.

En cuanto a la respuesta del personal del plantel, la denunciante refirió que, tras conocer el señalamiento, se habría hecho únicamente un llamado verbal al docente, además de que se argumentó que el maestro se encontraba de vacaciones durante el periodo en que supuestamente ocurrieron los hechos.

El caso fue presentado ante la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia, desde donde se dio vista a la Fiscalía para su seguimiento. Hasta el momento, no se han dado a conocer determinaciones oficiales, mientras continúan las indagatorias para esclarecer lo ocurrido y deslindar responsabilidades.

(Con información de La Prensa de Coahuila)

