Denuncia madre tocamientos a su hija en Monclova; señalado escapa del lugar

MONCLOVA, COAH.- Una movilización policiaca se llevó a la madrugada de este miércoles en la colonia El Pueblo, en Monclova, luego de que una mujer reportara que su hija de 12 años había sido víctima de tocamientos por parte de un hombre identificado como “Macuna”. La denuncia generó la intervención inmediata de elementos municipales, aunque el señalado logró escapar antes de que pudiera ser detenido.

El caso ocurrió aproximadamente a las 03:30 horas en un domicilio ubicado sobre la calle Jesús Muñoz. Según el informe inicial, Blanca Yesenia "N" había salido por unos minutos para cerrar la tortillería donde trabaja. Durante ese lapso, dejó a su hija, Citlali “N”, dentro del automóvil estacionado frente al negocio.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Fortalece infraestructura vial en Monclova y Acuña

Cuando regresó, observó que un hombre —descrito como canoso, de piel clara y vestido con short y camiseta gris— se encontraba tocando las piernas de la menor. La situación provocó que la mujer reaccionara de inmediato para intentar detenerlo. El sujeto, identificado además como hermano del propietario del local, corrió hacia la vivienda de su familiar y se encerró antes de la llegada de los agentes municipales que arribaron a bordo de la unidad 262.

Los elementos señalaron que no podían ingresar al domicilio sin autorización legal, lo que impidió asegurar al presunto agresor. Por esta razón, orientaron a la madre para presentar una denuncia formal ante el Ministerio Público y acudir al Centro de Justicia y Empoderamiento de la Mujer, donde recibiría acompañamiento.

Ante el temor de posibles represalias, Blanca Yesenia solicitó apoyo para ser trasladada con su hija a su vivienda en la colonia Buenos Aires. Ambas fueron llevadas al lugar para resguardar su integridad mientras las autoridades iniciaban la investigación correspondiente.

El caso quedó en manos de la Fiscalía, que analizará la denuncia y dará seguimiento al señalamiento realizado contra “Macuna”, quien permanece sin ser localizado. En paralelo, las autoridades reiteraron el llamado a no dejar a menores sin supervisión, incluso por lapsos breves, ya reportar cualquier conducta que pueda representar un riesgo para su seguridad.

(Con información de medios locales)